膽囊發炎｜如何辨別非結石急性膽囊炎？認清6大症狀避免延誤就醫

上腹痛常被大家誤以為是「胃痛」，因而服用胃藥緩解症狀，但如果反覆出現上腹疼痛，有可能膽囊出問題。醫師表示，很多上腹痛都是因為膽囊發炎或者膽管結石阻塞引起，特別是右上腹痛。根據台灣2021年健保資料庫的數據，推估全台約5∼10%的人有膽結石。



台灣40歲的陳小姐（化名）3年前因上腹斷斷續續疼痛而就醫，當時超聲波顯示膽囊腫大，無膽結石、抽血也無異常，懷疑是急性膽囊炎，給予藥物治療後，症狀改善、膽囊也消腫，之後持續追蹤。

如何辨別非結石急性膽囊炎？（按圖👇👇👇）

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近期陳小姐再度因右上腹疼痛難耐就醫，抽血無高膽固醇及高血脂，但超聲波可以看到膽囊腫大、膽汁濃稠，且膽汁出口阻塞無法順利流出。給予藥物止痛協助膽汁流出，並配合藥物預防膽結石的發生，疼痛緩解，後續持續追蹤。

非結石急性膽囊炎死亡率高

台灣書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，急性膽囊炎最常見的發生原因是膽結石，但有些膽結石在超聲波檢查時不一定可以發現，例如主成分為脂肪的膽結石、尚未聚集成膽結石的膽沙。

除此之外，邱展賢臨床觀察發現，有部分人是因膽汁過於濃稠、流動不順，無法順利流到腸道，造成發炎。陳小姐就是這種非結石性膽囊炎。另外感染、腫瘤等也可能引起阻塞發炎。

急性膽囊炎的發生原因有95%是膽結石導致，雖然急性結石性膽囊炎的死亡率不到1%，但其餘5%非膽結石所引起的急性膽囊炎，死亡率高達6成。

膽道癌是什麼？膽管癌症狀（按圖👇👇👇）

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如何辨別非結石急性膽囊炎？6大症狀告訴你

邱展賢說，非結石急性膽囊炎的主要原因被認為是膽汁淤滯和膽汁成石性增加。

常見症狀有：

- 疼痛發作超過30分鐘

- 疼痛時可能伴隨著噁心、嘔吐感

- 疼痛會向肩胛下區域輻射

- 常在半夜因疼痛被喚醒

- 在不同時間間隔出現的復發症狀

- 嚴重時會中斷日常活動或需至急診室就診



通常疼痛時照超聲波可以看到膽囊明顯腫大，但休息1-2小時後症狀會緩解，若未治療可能會反覆發作，情況嚴重者會發生膽囊壁增厚、壞死及膽汁蓄膿，需緊急手術治療。

哪些人是高風險族群？

非結石急性膽囊炎約佔所有急性膽囊炎病例的 5-10%，以男性稍多，各年齡層皆可能發生，以40-50歲及80-90歲較常見，好發於有膽囊炎家族史者、肥胖、快速減重、經常斷食、高血脂，正在接受高血脂治療者或是有相關疾病體質及多產女性。

至於引起原因為何？邱展賢表示，主要原因被認為是膽汁運動障礙造成膽汁淤滯和膽汁成石性增加。治療上除給予抗生素外，會用藥物改善膽汁濃度，協助膽汁流出，改善阻塞情況；另外，由於膽汁長期處於濃稠狀態，有產生膽結石的可能，因此會搭配化石藥降低膽結石產生的風險。

按圖看清哪些人容易形成膽結石（按圖👇👇👇）

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如何預防非結石急性膽囊炎？

邱展賢強調，預防膽囊炎，應避免暴飲暴食，高油脂食物適量攝取，多吃蔬菜、水果、全榖類，多喝水，多運動，維持適當體重。同時也提醒民眾，膽囊炎持續未治療，症狀會加重，嚴重時甚至有引發敗血症的可能，因此當出現腹痛時，應儘早就醫，找出病因，積極治療。

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