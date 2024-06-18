膽結石｜空腹就肚痛？3大危險時刻睡覺時這樣動結石容易卡住
撰文：健康2.0
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膽結石是常見的消化道疾病，一旦發作，通常會感到右上腹疼痛。台灣外科醫師陳榮堅指出，膽結石疼痛常常發生在三個特定的時間點，包括剛吃完飯、空腹太久，以及睡覺時。
剛吃完飯膽囊收縮易卡住結石
陳榮堅表示，剛吃完東西時，膽囊會收縮排出膽汁。若是有結石的話，就很容易在收縮時卡住，導致疼痛。
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長時間空腹導致膽汁流動不順
而膽汁是肝臟分泌出來的，它要儲存到膽囊。陳榮堅指出，長時間空腹會導致膽汁流動不順，易引發疼痛。
睡覺時結石因翻身容易卡住
至於睡覺時為什麼容易膽結石疼痛？陳榮堅解釋，膽結石會造成痛，就是它剛好卡在膽囊出口的地方。睡覺時，因為平躺的關係，結石可能因為翻身而滾來滾去剛好卡住，導致半夜突然被痛醒。
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40歲女性曾膽結石發作兩次 半夜又因急性膽囊炎掛急診
陳榮堅分享，一位40歲的女性曾因膽結石突然發作，痛到掛急診，掛了兩次。後來她轉到陳榮堅的門診，因為已經發作過兩次，陳榮堅告訴她需要考慮手術。當時是夜診，她覺得當下已經不痛了，認為沒有大礙，便不想動手術。然而，當晚半夜四點多，陳榮堅接到醫院的電話，說看夜診的那位病人又因急性膽囊炎再度掛急診，就是睡覺時疼痛發作。她最終還是被收住院，並決定隔天進行手術。
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微創手術大幅縮短恢復期
陳榮堅表示，現在微創開膽結石手術的傷口都非常小，大幅縮短住院時間和恢復期。因此，他建議發生問題時，應尋求專業幫助，不要諱疾忌醫，不然就像是把一個不定時炸彈留在自己體內一樣。
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