膽管癌｜惡性度高又易擴散！長期持續上腹疼痛現3症狀要就醫檢查

「膽道癌」聽似陌生，甚至讓人困惑不知道是長在哪裡，但卻有許多名人因而辭世。



膽道癌早期難被發現，但惡性度高又易擴散，死亡率高。而膽道癌多數又為非典型症狀，得要靠定期健康檢查才容易被發現。膽道癌早期難發現，若有3症狀需儘快就醫。

膽道癌是什麼？膽管癌症狀（按圖👇👇👇）

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膽道癌是什麼？

「膽道癌」是膽管癌、膽囊癌、壺腹癌的總稱。因膽道系統分布在肝臟裡，所以在十大癌症中，膽道癌其實被包含在肝癌中，總稱為「肝及肝內膽管癌」。膽道癌因早期發現不易，惡性度高、容易擴散，治療效果不佳，死亡率極高而值得特別留意。

膽管癌症狀非典型，難以早期發現

膽管是人體排泄肝臟製造膽汁的管道，而膽管癌是膽管內及周邊的惡性腫瘤，大部分位於左右膽管的交會處。這個位置，背側有肝臟重要的肝動脈、以及肝門靜脈經過，因此，癌細胞容易沿著膽管管壁漫延，並且侵犯膽管周圍神經。

膽管癌會依腫瘤侵犯位置而出現不同症狀，最常出現腹脹、腹痛、噁心、嘔吐、體重下降等非典型症狀，而被忽略。此外，較明顯的症狀為：因膽道阻塞而出現的黃疸、茶色尿、糞便呈灰白色等，較容易被發現。

建議定期接受腹部超聲波檢查，以看出膽管周邊組織的健康與否，早發現早治療，較容易接受手術切除根治。

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這3症狀須留意！

- 體重下降：在三個月內體重下降5％以上

- 上腹疼痛：長期持續的上腹疼痛

- 黃疸症狀：出現黃疸症狀超過兩週



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若出現以上症狀，務必先至有超聲波設備的家庭醫學科或肝膽腸胃科診所檢查，若發現異常，再至醫學中心進一步診斷。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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