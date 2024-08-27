保健養生｜靈芝「破壁」真的比較好？一文拆解靈芝保健３大迷思！

靈芝是中國傳統草藥中最富盛名的一種，它對於保健養生的功效更是無庸置疑的。不過，近年來不同種類的靈芝保健品湧出市面，除了傳統的靈芝外，又有「靈芝孢子」，而孢子又要「破壁」，種種的名詞令人眼花繚亂。消費者想要買得安心又食得放心，就先要了解這些靈芝產品到底代表什麼，接下來本文將會為大家拆解常見的靈芝迷思！



坊間常聽到的「靈芝孢子」，其實是什麼？

▲「靈芝孢子」實際上就只是靈芝的「種子」。當靈芝處於成熟期時，會從靈芝菌褶中彈射出來的極其微小的卵形生殖細胞。

天然靈芝自古以來已是珍稀的中藥，早在《神農本草經》、《本草綱目》等都有記載，經得起歷史的驗證。

而「靈芝孢子」則是近年隨著醫學發展才被提及的產物。相信不少人都會有疑問，到底「靈芝孢子」是什麼？若以一句話作結，孢子其實就只是靈芝的「種子」。當靈芝處於成熟期時，會從靈芝菌褶中彈射出來的極其微小的卵形生殖細胞，這便是靈芝孢子。

立即選購: https://go.vitagreen.com/4700tJE

靈芝 VS 靈芝孢子 哪個營養比較好？

▲部份欠缺條件的培植場會用袋栽的方式種靈芝，若生長環境不佳，靈芝的子實體便容易發生畸形，導致產量與品質都不穩定。

至於，靈芝孢子是否存有藥效，目前醫學界對它的研究仍處於初步階段，大多認為靈芝孢子的確能發揮一些保健功效。但有不少研究都指出，相較於靈芝孢子，整棵靈芝本身所蘊含的有效成份—即靈芝多醣和靈芝三萜的含量都更為高。

要知道靈芝尚可在天然環境採集，但靈芝孢子則不能。只能透過培植場收集，部份欠缺條件的培植場會用袋栽的方式種靈芝，若生長環境不佳，未能吸收到充足的營養，靈芝的子實體便容易發生畸形，例如鹿角靈芝，導致產量與品質都不穩定。

▲由於靈芝孢子本身被堅硬的幾丁質纖維素所包住，人體難以充分吸收。因此，若想利用靈芝孢子進行保健養生，往往會提及到「破壁」技術。

而且，目前市面上的靈芝孢子大多以單色的赤靈芝孢子或紫靈芝孢子爲主，只能補益單一臟腑，功效未必能及得上有多種靈芝成份的保健品。另外，消費者亦需注意，近年不少商家以牛樟芝、虎乳靈芝等非真正靈芝來蒙混過關，若發現產品標價過於便宜，那就要多加留意了。

除此之外，由於靈芝孢子本身被堅硬的幾丁質纖維素所包住，人體難以充分吸收。因此，若想利用靈芝孢子進行保健養生，往往會提及到「破壁」技術。

什麼是「破壁」？

剛剛提到靈芝孢子被堅硬的幾丁質纖維素所包住，曾有科學家進行驗證，服用未破壁的孢子，只有 10% 到 20% 的有效成份能被人體吸收。因此，若想充分吸收孢子內的養份，就需要先將外層的「壁殼」破開。

然而，由於破壁技術尚未成熟，再加上部份靈芝加工廠受設備和成本所限，往往會選擇一些技術力較低的破壁方法，如：化學法（反覆酸鹼處理）或機械法（碾壓、擠壓、研磨）。這些方法均有可能在過程中，令養份流失或氧化，導致最終產品功效大大降低！

此外，現時沒有法例或劃一標準來規範「破壁」的成效，這亦導致不少靈芝孢子產品會標榜「全破壁」、「100%破壁」來渾水摸魚、蒙騙消費者，所以消費者在選購破壁靈芝孢子時千萬要加倍注意。為了自己和家人健康著想，與其選擇成效存疑的破壁靈芝孢子，倒不如揀選一些經得過歷史考驗、由整棵靈芝製成的保健產品。

超過20年全港銷售No. 1^ 靈芝皇者：維特健靈 五色靈芝

維特健靈五色靈芝成份是天然靈芝，功效與來自培植場的靈芝孢子有天壤之別

（圖片由客戶提供）

▲ 五色靈芝與一般靈芝孢子在功效上的差異。（圖片由客戶提供）

「五色靈芝」​融匯中、西醫藥學的智慧及先進科研技術，務求萃取天然​靈芝中的最高活性成份，為你養護五臟六腑​機能，提升身體免疫力，助你「抗病、抗攰、抗殘​」，效用非一般單色靈芝孢子可媲美！

維特健靈對每一件產品都有嚴格要求，「五色靈芝」產品是市面上少數榮獲PICS GMP（優良藥品製造規範）認證的藥廠生產，出廠前需經過超過150項檢測，過程之嚴謹可媲美歐盟的製藥標準，說「五色靈芝」是藥品級的保健品完全毫不誇張，堪稱市面上最優質的靈芝品牌。

• 100%天然靈芝，無混合非靈芝成份



• 純天然五類六種靈芝，一次過補好五臟六腑



• 極為嚴格的挑選天然靈芝標準，安心放心



• 超過20年銷售No.1^，無限用家回購，得到市場認證



• 有效提升4倍免疫力^^



• 抗病、抗攰、抗殘



• 臨床實證90分鐘激活細胞抗氧化`



立即選購：https://go.vitagreen.com/4700tJE

了解更多：https://go.vitagreen.com/4fTiY6J

^根據Nielsen尼爾森2002年9月 – 2020年8月全港整體靈芝零 售調查報告 (© 2020 The Nielsen Company 版權所有)及根據IQVIA 2021年11月 - 2023年10月全港整體靈芝零售調查報告 (IQVIA版權所有)

^^本港大學2004年報告，服用五色靈芝72小時後，白介素提升4倍。

`International Journal of Food Sciences and Nutrition, Volume 55, Number 1 (February 2004) 75-83; 以3.3克靈芝作測試之結果

*以上資料由客戶提供