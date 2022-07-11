腰痛｜常腰痠背痛？恐骨盆歪斜！別穿這種鞋醫生教1招保養腰背
撰文：健康2.0
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你長期飽受腰痠背痛之苦嗎？其實，原因可能是因為你的「骨盆歪斜」，自己卻不知道！醫師指出，常見造成骨盆歪斜有3大原因，就是久坐、長短腳、常穿高跟鞋。
台灣復健科醫師侯鐘堡說明，「骨盆」是藉由肌肉筋膜，固定在身體的中央，因此常受到周邊的肌肉、姿勢或筋膜所影響，進而造成3種現象：第1是骨盆前傾，第2是骨盆後傾，第3是骨盆左右不等高。
骨盆左右不等高？造成骨盆歪斜3大原因（按圖）
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侯鐘堡表示，一般人其實就會有一些骨盆前傾的現象，但如果有合併腰痠背痛，那麼就建議要治療矯正。他分析以下造成骨盆歪斜的常見原因：
1. 長短腳
如果兩隻腳不一樣長，那麼地基本來就不一樣高，上面的骨盆當然就會歪掉。
2. 女生常穿高跟鞋
穿高跟鞋的時候，整個身體的重心都會變得不一樣，會往前，因此骨盆也會自然的往前，也會造成腰痠背痛。
3. 坐太久
侯鐘堡解釋，坐在椅子上太久，髖部就會變得緊繃，腰部和大腿筋膜也會變得緊繃，而且肚子自然沒辦法出力，所以也會變成骨盆前傾，進而造成腰痠背痛。
多做核心肌群訓練，坐30分鐘就要起來走動
侯鐘堡提醒，如果有長期腰痠背痛的問題且合併骨盆歪斜，建議還是要多運動，多做一些核心肌群的訓練，以及維持良好的姿勢，不要久坐，最好定時30分鐘起來走一走，這樣才是保養腰背的最好方法。
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