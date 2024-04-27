腰痠背痛｜趴著玩手機比躺著好？醫生盤點5大常見姿勢超傷腰

現代人長時間使用電子產品，常會不自覺地擺出一些看似舒適、放鬆的姿勢，如趴著玩手機，殊不知這些姿勢其實對腰部健康存在隱藏的傷害。



台灣台中光田醫院骨科主治醫師嚴可倫提醒，若你經常感到全身痠痛、手腳麻木，就要特別小心是否與不良姿勢有關。他也分享5種常見的傷腰姿勢，提醒大家多注意。

5種常見傷腰姿勢（按圖👇👇👇）

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傷腰姿勢1：半躺半坐

許多人喜歡採用半躺半坐的姿勢，無論是坐在梳化上或是躺著玩手機，這種姿勢看似放鬆，其實會對腰部造成隱形傷害。嚴可倫解釋，半躺半坐時，上半身的重量會集中在脊椎上，同時頸椎和脊椎呈現懸空、彎曲狀態，長期下來承受較大的負擔和壓力，可能導致發炎、受傷，甚至引發上背痛、坐骨神經痛、椎間盤突出等問題。

傷腰姿勢2：翹二郎腿

翹腳對許多人來說就像反射動作一樣自然，但嚴可倫提醒，翹腳的動作會使身體長期處於不平衡狀態，增加脊椎壓力，腰部肌肉也會因為代償而感到緊繃、痠痛。長期養成翹腳習慣，不僅造成腰痠背痛，更有可能導致骨盆歪斜、椎間盤突出、筋膜發炎等健康問題。

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傷腰姿勢3：盤腿坐

在參加活動或與朋友聚會，需要席地而坐時，最常見的姿勢就是「盤腿坐」。嚴可倫指出，盤腿坐時身體會呈現上身前傾、骨盆後傾的姿勢，導致脊椎過度彎曲，將壓力集中在腰椎和下背部，長期下來容易出現腰酸背痛、骨盆歪斜、椎間盤突出等不適症狀。

傷腰姿勢4：趴臥姿勢

有些人認為，既然躺著玩手機可能傷脊椎，那改成趴著總可以吧？但其實這大錯特錯。嚴可倫表示，雖然趴臥姿勢看似有支撐住身體，但其實大多是使用脊椎、背部肌肉出力，全身的壓力也會集中在腰椎上，長期維持這樣的姿勢，腰痛、脖子僵硬、肩頸緊繃等問題就難以擺脫。

傷腰姿勢5：三七步

許多人在搭車通勤或久站腳酸時，會用三七步來放鬆一下，但嚴可倫提醒，三七步的姿勢會使髖部歪斜或一高一低，同時讓腰椎、胸椎旋轉，長期下來可能造成髖部肌肉無力，連帶導致其他肌肉過度代償而緊繃、腰酸背痛等負面影響。

緩解腰痛的五大穴位（按圖👇👇👇）

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醫師提醒，若發現自己常處於上述5種NG姿勢，且出現疼痛，除了適時調整姿勢外，及早治療改善很重要。

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