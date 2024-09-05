膽固醇升高屬失智症警號？家中長輩若記憶力出問題應就醫檢查

香港、台灣逐漸邁向高齡化社會，失智症的盛行率和發生率不斷攀升，根據國際失智症協會估計，全球目前有超過5500萬人罹患失智症，預計到2050年患者人數將增加3倍之多。



誰容易得失智症？心血管疾病、糖尿病、不愛運動注意

台灣秀傳醫院神經內科首席主任巫錫霖表示，根據流行病學調查，容易罹患失智症的族群包括有心血管疾病、高血壓、糖尿病、動脈硬化的人，以及較不喜歡運動、抽煙的人。

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失智症的危險因子可分為「可以調控」與「不可調控」兩類，其中不可調控的因素包括年齡和基因。年齡愈大，罹患失智症的機會就愈大；部分人帶有某些危險失智症基因，也比較容易得到失智症。

家中長輩若記憶力出現狀況 應就醫檢查

台灣北榮神經醫學中心總醫師徐湘婷提到，今年有一些新的失智症危險因子被定義出來，目的是希望台灣人能夠更加重視相關的危險因素。在失智症中最廣為人知的是阿茲海默症，過往經常認為沒有辦法直接進行診斷，但近年來，包含外國學會等，發現有一些其他工具能夠輔助阿茲海默症的診斷。

台灣北榮神經醫學中心心理師莊祐蓁就建議，當家中有長輩記憶力出現狀況時，可以到各大醫院的神經內科就診，通常較常安排的檢查包括抽血、腦部核磁共振，或是神經認知功能檢查，「大家通常比較害怕神經功能認知檢查，因為會有一點像在考試的感覺。」

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抽煙喝酒致發炎！失智、中風、心肌梗塞元凶曝光

此外，失智症和身體慢性發炎也有關係。台灣彰化秀傳醫院神經內科主任邱百誼表示，當身體有嚴重的發炎反應卻無法控制時，可以透過觀察C反應蛋白和膽固醇的變化來判斷，如果C反應蛋白升高，膽固醇也會一起升高；若膽固醇升高時，能夠將發炎抑制下來，C反應蛋白就會下降。

邱百誼進一步解釋，膽固醇的升高只是反應身體的發炎狀態，酗酒、抽煙、毒物和感染都會造成身體出現發炎的狀況，導致膽固醇上升，而這正是失智、中風、心肌梗塞的元凶。

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不只預防中風！顧好血管健康也能減少失智風險

台灣北榮一般神經科主任王嚴鋒則提到，研究發現，在高齡病人中，腦部出現一些血管病變非常常見，不管是缺血性還是出血性，都會讓認知功能進一步退化。因此，血管危險因子的控制非常重要，包括血壓、血糖、抽煙、缺乏運動、肥胖、糖尿病等；如果這些因素能夠得到良好控制，對於預防失智症可能也有一定的效果。

「過去我們認為控制這些血管危險因子是為了預防中風和心臟病，但實際上，它對於預防失智症也有一定的幫助。」王嚴鋒說。

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研究顯示，年齡和基因是無法改變的失智症風險因素，但透過改善生活方式，可以大幅降低罹患風險。健康飲食、定期運動，積極管理高血壓和糖尿病等慢性疾病，都是有效預防失智症的措施。

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