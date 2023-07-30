高膽固醇｜膽固醇又超標？中醫師傳授治本之道　調整作息吃好油

「我的膽固醇又變高了！又超標了！」不少民眾經常憂心膽固醇過高。中醫師提醒，想讓膽固醇達到正常數值，不僅需要用藥，更要注意生活型態，包含吃好油以及改善生活型態，否則若維持不夠良好的飲食與生活習慣，膽固醇很有可能回升。



只要降低人體損傷 膽固醇自然會跟著降

台灣台北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師陳煒達分享，在臨床上，時常遇到患者詢問：「醫生，我的膽固醇過高，可是我已經吃很清淡了！我是不是不能吃蛋？」、「醫生，我飲食相當清淡，也沒有吃蛋，但膽固醇還是超標，是不是就是所謂的『家族性高膽固醇血症』？」。

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陳煒達首先強調「膽固醇大量存在恐引發心血管阻塞危機」這項觀念必須牢記；針對短期間膽固醇超標，站在「治標」的角度，降膽固醇的動作不可或缺；但同時也需要「治本」，找出身體受損的部位（臨床上以消化道和心血管的損傷為多），適度加以治療並避免，細胞減少的損傷，膽固醇自然就降低了。

中藥降脂膠囊半衰期短 副作用比西藥少

陳煒達說，在中醫臨床上，經常會使用中藥降脂膠囊來降血脂，作為治標的工具，台灣健保給付的中藥降脂膠囊相當稱職，與效價相仿的西藥相比，中藥降脂膠囊有著「高吸收效率、高血中濃度、高身體可用率」的優點，是有功效的。更重要的是，中藥降脂膠囊的「半衰期短、平均滯留時間短」，這也說明了，為何中藥降脂膠囊的劑量就算用得比效價相仿的西藥更大，其副作用卻仍然比西藥降血脂藥物來得更少。

然而，陳煒達也強調，即便中藥降脂膠囊有上述優點，其所扮演的角色終究是「治標」，建議找出身體的損傷，不論是虛、滯、瘀、熱，將之撥亂反正，未來避免這樣的損傷，避免膽固醇機制再次被啟動，方是治本之道。

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降膽固醇不只靠服藥 改變飲食作息才治本

陳煒達解釋，人體有4分之3的膽固醇都是身體自行合成，飲食所佔的膽固醇僅4分之1，因此，血中膽固醇的上升，並非因飲食油膩或大量吃蛋就可以造成。

此外，陳煒達補充，膽固醇超標的患者，飲食確實可以攝取大量的油脂，但重點是要攝取「好的油脂」，而非出現油耗味的不良油品，更不是高溫烹煮產生許多具攻擊性自由基的油品。「膽固醇過高的患者確實可以吃油、吃蛋，需避免不良油品。」

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陳煒達提醒患者務必要改善飲食，因為降血脂藥物，不論是西藥statin類藥物或是中藥的降脂膠囊，都只是治標的功能，若飲食不改，身體的組織與細胞就會不斷受損，膽固醇將會再次升高。若能改變對待身體的方式，減少傷害，該睡就睡，不該吃就不吃，組織受損減少，膽固醇自然下降。

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