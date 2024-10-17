秋乏養生｜秋天總疲倦沒精神？中醫指需益氣養陰 附進補茶湯推介

秋天到來，氣溫漸漸下降，當季節轉變時容易產生身體上的不適，例如入秋後燥邪的問題，也讓人容易出現皮膚乾燥、乾咳、眼睛癢等情況，不過最普遍的現象，卻是身體感到異常的疲倦，精神不振，而這個問題的出現，其實源自秋乏的影響。本文會為大家探討秋乏的原因， 以及在秋季的養生方法，同時亦會推薦潤燥養陰的茶湯給大家好好進補。



秋乏的原因在於暑濕困脾

很多人以為天氣轉冷是使人感到困倦的原因，然而，中醫認為季節上的變化與身體內部機能息息相關，立秋過後，天氣突然由炎熱變得涼快，身體汗出隨之變少，體內的水鹽代謝恢復平衡，心血管功能的負擔亦會減輕，這也是「秋乏」出現的時候。立秋後，於夏天累積的暑濕未被秋氣驅散，殘留的暑濕之邪易傷脾，中醫稱之為「暑濕困脾」。

人體進入一個周期性的調整階段，身體會有懶洋洋的疲乏感，俗稱「秋乏」。在中醫學來說，秋乏是彌補盛夏季節帶來人體損耗的反應，是體內自我恢復陰陽平衡的過渡性的現象，因此要預防或改善秋乏症狀，宜益氣養陰。

秋天養生小貼士

有醫師建議秋季時應保持環境乾爽，加強通風或可使用抽濕機將室內濕度降至75%以下；切勿長時間處於冷氣地方，會阻礙體內濕氣排出，平時可多進行戶外活動或者曬太陽。

在飲食方面，秋天經常感眼睏，可適量地吃多點補氣、滋潤的食物，例如黨參、菊花、蜂蜜、雪耳、玉竹、沙參、芝麻及螺頭；他亦勸喻大家少吃辛辣刺激食物，避免加劇疲乏感。

另外，從中醫的角度也可吃點酸的食物生津，像是蘋果、山楂、水梨等，都很適合。

秋天養生潤肺生津食物

山藥：含豐富的澱粉酶、多酚氧化酶，可健脾養肺，促進消化。

水梨：當季食材，能生津解渴、潤肺止咳，適合燥咳者，燉煮後效果更佳。

蜂蜜：滋養潤肺，早上喝一杯溫蜂蜜水幫助排便。

蓮子：秋燥時補脾降虛火，能安神養心。



改善疲乏感方法

👍多睡一小時／增加午睡

👍避免整天待在冷氣地方

👍多吃補氣、滋潤的食物

👍白天活動晚上休息

👍按摩保健穴位：太陽穴、百會穴、中脘穴、印堂穴

按圖快速了解預防及擊退「秋乏」的提示：

+ 10

秋乏進補茶湯推介

moonwell®️湯包 【椰皇鮑魚豬展湯】多買多折

鮑魚—滋陰益精、平肝固腎、潤燥利腸



營養價值極為豐富，含有二十多種氨基酸，是海產品中蛋白質含量最高的食品之一。攝取足夠的蛋白質可維持女性體內荷爾蒙水平，支撐起人體皮膚的皮下組織，保持身材、潤澤肌膚。

椰皇—止咳潤肺、清熱解渴、益氣生津



椰皇內的瓜瓤和水果汁含有蛋白質、維他命C及鈣、磷、鐵、鉀、鎂、鈉等礦物。有利於提高免疫力、排尿消腫、除蟲消疳、排毒祛斑和補充營養成分。

椰棗—補血養生、降低血酸、排毒養顏



沙漠中的黃金—椰棗，富含鐵、鈣、磷、維他命A、B、B2、C、煙草酸、碳水化合物、蛋白質、纖維及銅。有利於補中益氣，止咳潤肺、化痰平喘。

moonwell®️湯包 【木瓜雪耳豬展湯】多買多折

木瓜—健脾消食、通乳豐胸

亦稱為「萬壽果」，含β胡蘿蔔素，天然的抗氧化劑。富含維生素、多種礦物質、蛋白質、木瓜酵素及有機酸等 。其中維生素 A 及 C 的含量特別高，是西瓜及香蕉的五倍。

無花果 - 美肌養顏、潤腸通便

含有蘋果酸、檸檬酸、脂肪酶、蛋白酶、水解酶等，能促進消化。其含有多種脂類，有助潤腸通便。

雪耳—滋陰潤肺、美顏潤膚

亦稱「素燕窩」，豐富的植物性膠質有助保持皮膚彈性，幫助鎖水。豐含膳食纖維，是蘋果的兩倍。

moonwell®️湯包 【西洋菜陳腎豬橫脷湯】多買多折

西洋菜—潤燥清肺、祛痰止咳、益腦健身



含鈣、鎂、鉀，能平衡體內中的鈉和降血壓。富含蘿蔔硫素，可助啟動人體中的解毒酵素。

陳腎—促進消化、補鐵補血



含豐富角蛋白，可以增强胃部的消化能力。含維生素A和鐵質，補血補眼，同時低脂肪低膽固醇。

豬橫脷—養肺潤燥、健脾開胃



提供優質蛋白質和必需的脂肪酸。豬肉可提供血紅素(有機鐵)和促進鐵吸收的半胱氨酸，可助善缺鐵性貧血。

moonwell®️湯包 【花膠響螺椰子白雞湯】多買多折

花膠—潤膚養顏、滋陰養⾎、補腎益精



含有豐富的⾻膠原、蛋⽩質、多種維⽣素及鈣、鋅、鐵、硒等多種微量元素,可助⼈體迅速消除疲勞。

響螺—滋陰補腎、清肝潤肺、明目、開胃消滯



富含維生素E和C及蛋白質，促進人體新陳代謝、滋養細嫩肌膚，讓人保持健康年輕的狀態，延緩衰老症狀。

椰子—補虛強壯，益氣祛風



含蛋白質、維生素B族、維生素C及微量元素鉀、鎂等，能迅速地補充人體的營養成分，提高免疫力。

Ozen生活館 霍山石斛

石斛的功效：

益胃生津，滋陰清熱。胃生津，滋陰清熱。用於陰傷津虧，有口乾口渴、口臭、食少乾嘔，病後虛熱，明目補腰。

食譜：

石斛湯 - 石斛10克，小火煮滾30分鐘，取汁，一日內分2次溫服。主治熱病引起的口舌乾燥、肺燥咳嗽以及腎虛引起的腰膝酸軟等症。

石斛 - 石斛10克磨粉，加入白米50克，加水煮成粥。每日早晚食用。

石斛冰糖 - 石斛10克，冰糖15克，將石斛和冰糖一同放入杯中，沖入適量開水，加蓋悶20分鐘即可飲用。

Ozen 生活館 雪梨乾(一級)

天然生曬

食用：保湯丶泡茶

滋潤肌膚和喉嚨

特别適合秋天食用。不寒不燥，男女老少均皆宜。

雪梨乾含有豐富的膳食纖維和維他命B群丶C丶E，對增強抵抗力丶纖體修身有不錯的功效。豐富可溶性和不溶性的膳食纖維，可溶性纖維有助於控制血糖和胆固醇水平，而不溶性纖維能促進腸蠕動，有效保持身體健康。

Ozen 生活館 黃芪桂枝五物茶

功效

通經溫經

益氣健脾

和血通痺

增強血液循環

消炎

解痙止痛

也用於中風後遺症、小兒麻痹症、四肢麻痹、營養不良、坐骨神經痛，肩周炎、上肢神經炎、末梢血行障礙、類風濕關節炎。