大腸癌｜馬桶顏色為關鍵！6旬婦不知痾血便多時　確診已為末期

一位婦人一年前發現每次起身就會頭暈，眼前一片黑快要暈倒，自述大小便顏色都正常，抽血發現血紅素只剩正常值一半， 治療過程中多次因頭暈跌倒送醫，最後腸胃鏡檢查發現已大腸癌末期。



老婦至準備接受腸胃鏡檢查前，才於醫院發現自己有血便。（Canva）

台灣肝膽腸胃科醫生王威迪在《醫生好辣》節目中分享，該名60歲婦人一站起來就頭暈，還會冒冷汗、想吐，由於已停經排除婦科方面問題，也沒有遺傳性疾病地中海貧血。

當時診治的醫生詢問她，「大小便顏色是不是正常？」也都得到肯定的答案，隨後一抽血檢驗血色素只剩正常值一半，擔心是缺鐵性貧血，因此開立鐵劑讓她服用。

不過，在服用鐵劑的9個月期間，婦人還是有一起身就頭暈到差點跌倒的症狀，且血色素也沒升高的跡象，因患者自認無大礙，而婉拒「照腸胃鏡」的建議。最後，婦人因為直接在家人面前倒地撞到頭，送醫住院治療，在醫生勸說下同意接受腸胃鏡檢查。

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在準備照腸胃鏡前查房都會關心婦人「大便是甚麼顏色？」不過，卻意外得到「真的有看到紅色」的回答，讓王威迪相當震驚，因過去1年期間患者都回覆「排便正常」。

婦人才意識到「因家中馬桶是紅色的」，光線不佳、眼睛又不好，所以看不清楚。此次住院病房內馬桶是白色的，所以能清楚看到血便。王威迪表示，腸胃鏡檢查發現婦人的大腸癌已經整個塞住腸道，只留下一個拇指大的空間，且已經轉移肝臟，屬於末期的大腸癌。

王威迪說明，大腸癌會造成貧血症狀，大多都在三期左右，因腫瘤表面出血而引發貧血症狀，提醒民眾，可檢視長輩家中的馬桶，不僅是大便，有時小便也容易被忽略，若是前列腺問題，則會以血尿的症狀呈現。

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