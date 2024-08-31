胃癌｜5旬婦「怕麻煩家人」堅持不化療！醫生：多重器官衰竭走了

總是壓抑情緒內耗的人，可能容易誘發癌症或延誤治療。台灣外科醫生陳榮堅分享，一名50多歲女性罹患胃癌，因怕麻煩家人，拒絕化療，最後因多重器官衰竭走了。



患者腸胃不舒服很長一段時間，為了不想讓先生和小孩擔心，長期都自己買成藥吃。（Canva）

一名50多歲女性罹患胃癌，因怕麻煩家人，拒絕化療。（示意圖／資料庫）

陳榮堅在Facebook專頁中發文提到，患者腸胃不舒服很長一段時間，為了不想讓先生和小孩擔心，長期都自己買成藥吃；後來有一次她回娘家，被家人發現臉色過於蒼白，感覺不對勁，硬是帶她到醫院檢查，結果發現罹患胃癌。和患者說明病情以及治療方式後，她一聽到是癌症又要開刀，就感到非常焦慮，但又不想要家人擔心，於是都悶在裏，只說自己會再處理；但卻拖了3、4個月，直到臉色越來越蒼白，開始解血便才回來醫院看診。

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陳榮堅表示，後續再次追蹤發現患者肚子裏的淋巴已經開始轉移了，勸了很久才願意開刀，手術後化驗結果是第三期胃癌；由於淋巴已經轉移，以現代醫學治療方式，向他說明還需要再化療。但患者一想到每次化療都要入院，可能還會麻煩到家人等問題，就一直說不要做，無論他們怎麼勸都沒有用。

時隔半年後再看到她是在急診，那時腦部、肺部、骨頭、肝臟全都有轉移。陳榮堅提到，很遺憾的是，最後跟她安寧會談時，她才說出不願意治療的原因，大概一個月後，就因多重器官衰竭走了。

陳榮堅提醒，有些過於壓抑、總是煩惱的個性，真的會容易誘發癌症，或耽誤治療，心理壓力會影響到身體健康，面臨壓力時可以試着透過運動、與人傾訴等等方法排解壓力，另外，現在醫療科技發達，已經有越來越多武器可以對抗癌症，甚至與它共存，一旦發現疾病時，千萬不要輕易放棄治療。

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