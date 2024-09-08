台灣每半小時就有一人患大腸癌？營養師教早午晚餐選擇避免腸瘜肉

大腸癌和飲食息息相關！ 醫師提醒，若想避免腸瘜肉，建議三餐不要選擇高溫、油炸、精緻含糖飲、紅肉製品、加工食品、酒類和過度辛辣刺激的食物，如燒餅油炸鬼、控肉、麻辣火鍋等。



根據台灣衛福部最新癌症登記資料統計，台灣約每半小時就有一人罹患大腸癌，大腸癌更連續16年位列癌症發生率前兩名。台灣聯安預防醫學機構總院長鄭乃源表示，值得注意的是，根據衛福部2021年資料顯示，大腸癌中位數為67歲，但根據機構2021年篩檢出的腸癌中位數則為44歲。

大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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進一步分析2014年至2023年十年間大腸癌檢出者，有近半數（47%）不到50歲，顯示大腸癌有年輕化的趨勢。鄭乃源提到，日前曾遇到一名30歲葉小姐，無腸癌家族史，因解便黏糊經家人安排健檢，檢查出腸道有多顆瘜肉且在直腸處發現一顆4cm的腺瘤型瘜肉，經確診為大腸癌一期。

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如何健康吃才能避免大腸癌？台灣營養師徐景宜建議，早餐可以選擇蛋白質及全榖雜糧的組合，如雞腿扒蔬菜全麥三文治、無糖豆漿，要避免選擇燒餅、油炸鬼、含糖奶精奶茶；午餐應注重多元營養素均衡攝取，如三文魚時蔬五穀米餐盒搭配水果，避免選擇控肉、白飯、魚丸湯等。

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晚餐則建議適量的全榖雜糧，如紫米飯或糙米飯1 碗，搭配多樣蔬菜與蛋白質，可以選擇涼拌木耳、龍鬚菜、椰菜等蔬菜共1.5碗，及含番茄炒蛋半碗、豆乾2塊、燙花枝半碗等足量的蛋白質料理，避免選擇麻辣小火鍋、啤酒。

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