補腦｜打工仔長期壓力大影響大腦健康？攝取3營養素延緩腦部衰退

現代人生活壓力大，忘東忘西幾乎成了常態，也因此，除了身體健康，大家也開始關注腦健康。大腦作為身體核心的關鍵，不僅掌控思考、情緒，還影響到全身的協調與運作。而如何健腦？專家說，飲食可提升腦部健康。



大腦是人體最複雜且最重要的器官之一，掌控人類的思考、記憶、情緒及日常行為。當腦部受到損害時，除了會導致認知能力下降，甚至會引發如阿茲海默症、柏金遜症、失智症等神經退化性疾病。

健腦3營養素（按圖👇👇👇）

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傷腦4族群，快用行動保護大腦

台灣專科醫師張家銘指出，這些疾病不僅發生於老年人，愈來愈多的研究指出，腦部退化的早期徵兆可能在中年就開始出現。台灣美兆健康管理機構就歷年受檢者數據中，分析出4族群需留意，及早採取行動保護大腦。

1. 職場高壓族群：別讓壓力讓腦疲勞

張家銘表示，常面臨高壓的上班族，尤其是需要長時間工作且高度集中的群體，容易受到壓力影響，導致大腦疲勞，進一步影響工作表現和情緒控制。因此，更要注重腦部健康，以維持專注力和應對挑戰的能力。

2. 中年族群（40〜60 歲）：認知功能下降風險期

此年齡段處於認知功能下降的風險期。張家銘說：「許多人在這個階段明顯出現記憶力衰退、注意力下降等問題。如果能早期改善飲食和生活習慣，並補充腦部所需營養，可有效預防老年認知障礙。」

8種健腦食材改善健忘（按圖👇👇👇）

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3. 銀髮族（60 歲以上）：加齡讓腦部逐漸退化

年齡的增長是腦部功能退化的主要因素之一。隨著年紀逐年加齡，必須面對身體機能的逐漸衰退，而大腦也會逐漸失去一些正常功能，像是記憶力減退和學習能力下降等問題尤為明顯。

年齡的增長是腦部功能退化的主要因素之一。（Matt Bennett/unsplash）

4. 帶ApoE4基因：罹患失智症的高風險族群

研究指出，帶有ApoE4基因，會使阿茲海默症發病年齡提早，有1個E4罹病機率增加 3〜5 倍，2個E4/ E4 者罹病機率則會增加10〜15倍。而根據診一份500人的ApoE基因檢測結果顯示，其中，有18.6%人帶有ApoE4基因，表示每5人中就有1人有較高的晚發型失智症風險。

健腦3營養素 延緩腦部衰退避免疾病侵襲

張家銘提到，許多研究顯示，魚油、維他命B12和葉酸對腦部健康提升很有益處，這些營養素不僅有助於維護腦部功能，還能預防神經退化、認知功能下降等問題，吸引不同年齡層的民眾關注。

魚油：減少腦發炎還促進修護

魚油富含 Omega-3 脂肪酸能減少腦部發炎，並促進神經細胞的修復，對提升記憶力、預防認知功能退化具有顯著的效果。攝取足量的魚油不僅可減少老年性失智症風險，還有助改善專注力和情緒穩定性。

▼同場加映，腦退化自我檢測：（按圖👇👇👇）

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維他命B12：促進神經傳導物質合成

維他命B12能促進神經傳導物質的合成，有助於維護大腦健康。缺乏B12會導致神經損傷，進而引發記憶力衰退等問題，特別是對於銀髮族，B12攝取不足的問題更為普遍。

葉酸：修護細胞和神經功能

葉酸在細胞修復和神經功能的維持中扮演著重要角色。攝取足夠的葉酸不僅能降低阿茲海默症的風險，還可以促進整體腦部健康。

「健腦飲食」已成為新興健康風潮，地中海飲食和MIND飲食模式被視為提升腦部健康的有效方式，注重攝取大量的水果、蔬菜、魚類和堅果，同時限制紅肉和精製糖的攝取。研究顯示，這些飲食可減少認知退化之風險。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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