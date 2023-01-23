新年｜健康開運多吃5種紅色調食材！攝取茄紅素、花青素護眼健腦

根據色彩權威機構Pantone發表，2023年度代表色是熱情洋溢的「洋紅萬歲」（Viva Magenta 18-1750）！這個色調彰顯著新冠疫情後的明亮希望，充滿歡欣鼓舞的自信氣息，而且不咄咄逼人，洋溢著期待新未來的勇敢態度。



正值農曆春節，台灣營養師劉馥萱介紹5種紅色調健康食材，推薦給民眾，為新的一年開運增健康！

5種紅色調健康食材（點擊下圖看清👇👇👇）

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紅色蔬菜保護心血管

辣椒

你是無辣不歡的人嗎？台灣劉馥萱營養師表示，在腸胃道機能正常穩定的狀況下，適度吃辣是很不錯的！紅辣椒，包括紅椒含有辣椒紅素，抗氧化力卓越，其中的辣椒素能夠幫助稀釋黏液，能幫助痰排出肺部，能強化肺部功能；辣椒也富含維他命C、β-胡蘿蔔素能維持心血管健康及預防癌症，適量補充辛香料也能幫助調節免疫力。

紅菜頭、紅鳳菜

紅色蔬菜的好處多多，其中含有槲皮素、茄紅素、花青素、β-胡蘿蔔素等植化素，是幫助抗氧化提升的好隊友，而當體內抗氧化力提升，能幫助減少壞自由基且能調節免疫系統！尤其在陰雨濕冷的天氣，民眾要多留意預防心血管疾病的發生，而這類紅色蔬菜則能幫助降低心血管疾病的風險、降低過敏反應，對於視力保健及骨骼保養也有很大的幫忙。

▼紅菜頭知多啲？（按圖👇👇👇）

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大番茄是止飢好食材

大番茄（牛番茄）

番茄好處不少，富含茄紅素、類黃酮、維他命及礦物質能維持心血管、血糖健康，對於養顏美容及維持體態都是很好的選擇！而且，一顆碩大飽滿的大番茄就相當於一個拳頭的蔬菜量，營養師建議，大番茄是很適合上班族，當做下午茶止飢的好食材。

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士多啤梨

士多啤梨是冬季限定的水果，它具有豐富的多酚類及花青素，能幫助改善眼睛疲勞、增強記憶力、保護腦部免於自由基傷害，其中抗發炎的效果能幫助緩節關節炎，同時促進膠原蛋白增生。不過，儘管士多啤梨好處不少，但營養師提醒，士多啤梨的甜度十分可觀，適度品嘗即可，不宜過量。

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