健康陷阱｜老翁日飲兩碗湯 痛風爆發無法走路 手術見逾30顆痛風石

凡事過猶不及，很多看上去營養豐富的食物，實際上都潛藏健康風險，吃太多隨時會成為隱患。早前，內地就有一名6旬老翁，長年愛喝骨頭湯，結果一朝痛風發作，就連正常走路都成問題，手術更從在膝關節發現30多顆痛風石。



據內媒報道，該名63歲老翁非常喜愛骨頭湯，自40多歲起每天都會熬骨頭湯喝，除了早餐不喝，午餐和晚餐都要喝上2碗，如果沒喝完就放進雪櫃，隔天再繼續喝，結果痛風也找上門來。

初次發病時，老翁的腳趾出了紅腫、劇痛等症狀，到就醫檢查後便診斷為痛風，正處於急性發作期。當時醫生為他開了塗抹的藥物，抹上就見效。可能是太簡單就康復，老翁便沒把這病放在心上，依然故我的維持飲食習慣。豈料，到了最近一年右膝關節反覆出現紅腫、疼痛，嚴重甚至影響日常行走，即使用藥亦無法緩解疼痛。

隨著病情加重，老翁只好到醫院就診，經過檢查後發現他髕骨關節滑膜增生、髕骨關節表面、半月板及滑膜表面均有大量的痛風石沉積，逐一清理後發現一共有30多顆痛風石，最大的一顆直徑更接近3厘米。

幸好，手術後老翁按照醫生的指導進行復健，在2週後疼痛就明顯減輕，關節活動度大幅增加，下肢紅腫亦消失。後續透過飲食控制加上藥物，有效控制了體內的尿酸指標，痛風也沒再復發，覆診結果也是狀態良好。

痛風常見症狀、發作部位（點擊下圖看清👇👇👇）

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常喝湯的人會痛風嗎？ 醫生：這３種湯不能喝太多！

隨著人們生活水準的不斷提高，過多進食動物內臟、海鮮等食物，同時經常飲用濃湯、飲料和酒，導致痛風的發病率不斷攀升，現已成為中國僅次於糖尿病的第二大代謝類疾病。

醫生指出，喝湯本身不會直接導致痛風，但某些類型的湯可能會增加痛風發作的風險，因為它們含有較高的嘌呤。痛風是一種由於尿酸結晶沉積在關節所引起的疾病，通常與飲食中嘌呤的攝取有關。

對此，醫生就提醒以下3種高嘌呤湯，建議高尿酸患者避免飲用：

1. 海鮮湯



蝦子、扇貝、螃蟹等海鮮的嘌呤含量非常高，喝海鮮熬煮的湯，容易引起痛風發作。

2. 火鍋湯



很多人吃火鍋時喜歡喝菌菇、番茄等鍋底的湯，認為既養生又健康。其實一旦在鍋裡涮煮過肉、菌菇、海鮮等多種食物後，看似清淡的湯裡嘌呤含量往往很高。

3. 牛羊肉高湯



長時間煮完後，湯裡不僅高脂，還會高嘌呤。

預防尿酸飆高4重點（按圖看清👇👇👇）

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如何喝湯更健康？

醫生建議，首先平常喝湯的時候盡量少放點鹽，避免製作油脂過剩的湯；第二，盡量別喝太燙的湯，最好不要超過65℃；第三，高尿酸、高血壓、高血脂、膽囊炎、肥胖人群要少喝濃湯，此類人群要嚴格控制脂肪和膽固醇的攝入，若實在想喝，煮之前先將肉焯水，喝前先撇油；第四，胃酸多的人飯前不喝湯。空腹喝湯有促進胃酸分泌的作用，胃酸多者應先吃點少油蔬菜，再小量喝湯。

痛風發作時可以怎麼做？（按圖👇👇👇）

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