痛風｜多喝水助尿酸加速排出？一文看清痛風常見症狀、發作部位

痛風是一種急性的關節炎，又被稱為「風吹過就痛」的疾病，發作時的劇痛讓人難以忍受。



痛風是因為體內「普林」代謝異常或是腎臟排出尿酸的功能障礙，導致血中尿酸過高，尿酸鹽沉積在關節內，造成關節疼痛、腫脹和變形。

痛風常見症狀、發作部位（點擊下圖看清👇👇👇）

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痛風有分急性痛風和慢性痛風，誘發急性痛風的常見因素有：外傷、飲酒、手術、暴飲暴食、出血、感染、放射線治療、藥物或飢餓等。一般而言，痛風的臨床症狀可分為4期：

第1期：無症狀高尿酸血症

無痛風性關節炎、痛風石及腎結石的單純高尿酸血症。大部分的人終其一生無症狀。過去認為需治療，現在認為不需立即藥物治療，症狀出現時才治療，但須改變飲食生活習慣，例如肥胖者減重，減少攝取高普林食物、含酒精與果糖飲料。

第2期：急性痛風關節炎

發作於8～12小時內達到最痛點的關節炎，可合併發燒及倦怠感。發作的關節會出現紅、腫、熱、痛且痛到幾乎無法活動，第1次通常發生於單一關節，依序是第1蹠趾關節、足背、腳踝、膝蓋、手肘、手腕及手指關節。其他可能伴隨的症狀有疲累、發燒、畏寒等，如果不治療，病程可能持續幾個小時或數天。

第3期：痛風緩解期（不發作期）

急性發作後的無症狀期。可達幾星期～幾年，甚至長達10餘年。若無給予降尿酸藥物治療，往後無症狀期可能愈來愈短，發作次數愈來愈多，並且形成痛風石與轉變為多關節炎。

第4期：慢性痛風石性痛風

通常出現在痛風反覆發作10年以上者。痛風石可以出現在任何地方，但以手指、腳趾及鷹嘴突滑液囊最常見。另外，也會發生於耳輪，但不常見。痛風石可能造成關節變形、潰瘍、甚至引發感染。

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痛風飲食禁忌？

痛風患者除了配合藥物治療並注意生活型態之外，飲食也要有足夠的營養，不能暴飲暴食。要減少食用富含普林的食物，如內臟類、部分水產類（如蠔、乾貝、蜆、白鯧魚、鰱魚）、肉汁、肉湯等。當蛋白質攝取過多時，體內合成普林的量會增加，所以應避免攝取過多蛋白質；在正常情況下，每人每天每公斤理想體重以攝取1公克蛋白質為宜。

另外，高量的油脂會抑制尿酸排泄，促使痛風發作，所以煮食時宜採植物油，避免油炸、油酥、油膩等食物；也要減少攝取果糖。每日至少需喝2000c.c.以上的水，以幫助尿酸排泄。食用低脂乳製品與攝取維他命C，可以降低血中尿酸及痛風發作率。

5食物解決痛風促尿酸排出

痛風痛起來要人命，最關鍵的原因就是血中尿酸過高，形成結晶沉積在關節，就會引起發炎、紅腫、疼痛的症狀。若想要遠離痛風，以下5大好食物，幫助促進尿酸排出。

1. 牛奶

日本研究指出，乳製品不含普林，又含有酪蛋白，可促進體內乳酸排泄、降低尿酸，一天2杯鮮乳大約500c.c.，就可以降低痛風發作達50％。若是乳糖不耐症者，則可以乳酪飲品或乳酪取代。

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2. 水

水可以幫助尿酸加速排出，建議每天至少要喝水2000c.c.，最好喝到3000c.c.，而茶類、咖啡不可取代。

3. 咖啡

研究發現，每天喝4～5杯的咖啡，可以降低痛風發作機率40％，但可能引起心悸等副作用。

4. 車厘子

研究顯示，每天吃10顆車厘子，痛風發作的機率可降低35％，原因在於車厘子含有獨特的花青素，可抑制發炎反應。

5. 高維他命C蔬果

研究發現，每天攝取500毫克的維他命C，經過2個月後，尿酸可下降0.5mg/dL。例如番石榴、橘子、奇異果、彩椒等，都是高維他命C的水果，每天各吃1碗約可攝取500毫克的維他命C。

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常見降尿酸藥物有哪些？

降尿酸藥物依作用機轉分為3類，分別為：抑制尿酸合成藥物，如Allopurinol及Febuxostat；增加尿酸排除藥物，如Benzbromarone、Sulfinpyrazone及Probenecid；尿酸分解，如Pegloticase。

根據美國風濕病學會建議，Allopurinol或Febuxostat之黃嘌呤氧化酶抑制劑為第一線治療藥物，如果病人有無法忍受的副作用或禁忌症，可考慮使用增加尿酸排除藥物。

Allopurinol使用需先以較低劑量開始，有腎臟功能受損者需減量使用，於2～5周間可慢慢提高劑量至控制尿酸目標值，使用期間需密切監測其副作用，如：肝腎功能不良、藥物過敏，包括罕見但嚴重的史蒂芬強生症候群或毒性表皮溶解症，致死率高達20～25％。

Febuxostat是一種黃嘌呤氧化酶抑制劑，可降低血清尿酸達到治療作用。目前台灣健保給付限慢性痛風患者之高尿酸血症使用，且符合以下條件之一：

1. 曾使用降尿酸藥物Benzbromarone治療反應不佳，尿酸值仍高於6.0mg/dL。

2. 患有慢性腎臟病，或具尿酸性腎臟結石或尿酸性尿路結石或痛風石，或肝硬化之痛風病人。

3. 痛風石病人使用時需於病歷上詳細記載部位（需有照片或Ｘ光攝影檢查）及醫療理由。



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