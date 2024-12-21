頭痛｜7成原發性頭痛竟因肌肉太緊？頭痛伴隨5症狀應立即就醫

頭痛不止可能是肌肉太緊！醫師表示，在原發型頭痛中，「偏頭痛」只排名第2，最常見的是「緊縮型頭痛」。



研究顯示，這類頭痛與特定肌肉有關。醫師表示，常見的壞習慣側躺在沙發或床上、低頭玩手機，以及長時間使用電腦鍵盤和滑鼠，導致聳肩加劇，讓頭痛難以消失。

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7成的原發性頭痛是因為「肌肉」太緊

台灣台北市立聯合醫院陽明院區神經內科主治醫師羅元璟表示，頭痛是門診很常見的毛病，但頭痛只是個症狀，應找出原因，才能對症治療。而大多數的頭痛，詳細的病史詢問與神經學檢查，就可診斷出頭痛的原因。頭痛分為原發型頭痛及次發型頭痛兩大類，原發型頭痛包括緊縮型頭痛、偏頭痛和三叉自律神經頭痛；次發型頭痛則由其他原因引起，例如腦出血、腦炎或腫瘤。

幾乎是每個人都曾經歷過頭痛，有些只是短暫不適，有些則成為長期困擾。雖然「偏頭痛」廣為人知，但在原發型頭痛中只佔約12%至15%。偏頭痛常伴隨：

- 單側頭痛

- 搏動感

- 中重度疼痛，並可能出現噁心、怕光、怕吵等症狀



相較之下，「緊縮型頭痛」更為普遍，約70%的頭痛屬於此類型。羅元璟表示，緊縮型頭痛的特點是悶痛或壓迫感，通常雙側發生，常見於前額、後腦、後頸部和頭頂等位置。

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這習慣會讓頭痛如影隨形

儘管緊縮型頭痛的具體機制尚不明確，但有研究指出，它與「眼輪匝肌、顳肌、枕額肌、胸鎖乳突肌、上斜方肌」等特定肌肉有關。羅元璟解釋，這些肌肉在日常生活中會反覆使用，例如眼輪匝肌負責閉眼，顳肌負責咀嚼，枕額肌則用於挑眉，長期使用會導致肌肉疲勞。

此外，胸鎖乳突肌負責頭部轉動和抬頭，上斜方肌則負責聳肩。羅元璟提醒，姿勢不良是造成肌肉緊繃的重要原因，例如側躺在沙發或床上、長時間低頭玩手機，或在電腦桌前久坐。如果桌面過高，還會加重聳肩情況，導致後頸部疼痛，最終演變為頭痛。

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頭痛出現5現象 可能不是單純頭痛

在他診間常見病患抱怨一側後頸疼痛，經檢查發現該側有明顯聳肩現象。經過針對肩膀的治療後，頭痛也隨之消失。羅元璟建議，可透過按摩和放鬆上述肌肉來緩解緊縮型頭痛，預防和緩解頭痛的重要關鍵。值得注意的是，如果頭痛首次發作，或這次頭痛與以往不同，出現以下症狀：

- 位置改變

- 頻率增加

- 中重度疼痛，

- 症狀加劇

- 伴隨其他異常症狀



若出現上述情況，應立即就醫，檢查是否有其他潛在原因。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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