偏頭痛｜攝取咖啡因恐致偏頭痛？治療不只靠止痛藥要改善生活習慣

頭痛幾乎改變了劉小姐的人生，3年前，1場劇烈頭痛，連牙齒和眼窩都覺得疼痛，伴隨著畏光、噁心，為了緩解症狀維持生活，開始頻繁服用止痛藥，甚至到了每2小時就吃1顆止痛藥，有時仍痛到無法工作，必須請假，直到尋求神經內科醫師，才確診為偏頭痛。



偏頭痛患者僅1成會就醫 近5成靠止痛藥緩解

台灣頭痛學會推出台灣第1份「偏頭痛友善職場指南」，理事長楊鈞百呼籲，民眾及早諮詢神經內科醫師，因為偏頭痛不只影響身體，也影響心理與工作。企業主也應調整工作場所的照明、噪音，降低環境中誘發因子，實施彈性工時，打造偏頭痛病友善的工作場所。

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調查顯示，大部份偏頭痛病人一開始至一般診所（家醫科、內科、耳鼻喉科）就診，僅1成患者選擇至醫院神經內科求診，平均需花費約3.3年才能確診偏頭痛。台灣頭痛學會秘書長吳致緯指出，許多病人以為偏頭痛是老毛病，不必看醫師，而自行服用止痛藥，或想說睡一覺就好，為此，很多偏頭痛患者未接受妥善的診斷與治療，這導致患者每月約3.6天因頭痛發作而無法上班或上學。

調查發現，近5成病友最常在藥局購買止痛藥，吳致緯表示，服用過量止痛藥，反而讓頭更痛，每周吃止痛藥的天數超過3天以上，或１個月使用藥物超過10至15天以上，就表示藥物使用量過多，不但無法緩解疼痛，還可能會引發「藥物過量使用頭痛」。

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及時治療偏頭痛 改善生活習慣也很重要

如何正確治療？楊鈞百表示，每月少於15天偏頭痛，稱為「陣發性偏頭痛」；若每月超過15天且頭痛持續3個月，則符合「慢性偏頭痛」定義。目前針對陣發性偏頭痛急性的治療，採取「分層治療」原則，針對輕度中度的偏頭痛主要提供非類固醇抗發炎藥物，至於中重度的病友則主要以偏頭痛專一性藥物為主。

除了用對藥物，及早用藥，楊鈞百建議，病友應調整生活方式，來減輕偏頭痛症狀，包括，減少壓力，撰寫頭痛日誌紀錄、充足睡眠、解決心理健康問題與規律運動等。臨床顯示，壓力、特定食物、睡眠品質不佳或是過度使用藥物等都可能導致偏頭痛，藉由頭痛日誌記錄發作頻率、疼痛程度及症狀，以及飲食作息等紀錄，有助醫師了解偏頭痛發生原因，正確用藥。

▼偏頭痛成因 （按圖了解👇👇👇）：

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台灣約200萬人飽受偏頭痛之苦，每10人就有1人患病，女性發生偏頭痛的機率是男性的3倍，且以18至50歲的青壯年族群最為常見。台灣頭痛學會表示，偏頭痛為常見神經系統疾病，對患者工作和生活帶來巨大影響，希望企業能夠打造友善的辦公環境，降低誘發頭痛的因子。

此外，「咖啡因」也可能導致偏頭痛，過度攝取，影響大腦的恆定性造成偏頭痛惡化，建議1天咖啡因攝取量要控制在100毫克內，也就是1杯小杯美式咖啡或1杯中杯拿鐵。

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