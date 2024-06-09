雨天鬱悶、天氣急劇變化就頭痛？小心患「氣象病」 4招按摩法緩解

一變天就頭痛？潮濕天氣讓你心情低落？「氣象病」是當天氣急劇變化時，人體容易引起頭痛、頭暈、心理障礙等症狀，通常發生在原本就有舊疾的人。中醫教你4關鍵穴位對抗氣象病。



天氣變化全身不舒服？小心你有「氣象病」

每當季節交替，有些人會感到身體不適，這種隨著氣候變化而引起的不適感，被稱為「氣象病」。面對這樣的困擾，台灣中醫師陳峙嘉分享4個關鍵穴位的自我照護方法，通過簡單的手法操作這些穴位，可以有效減輕身體不適、感冒等症狀，而且可以隨時隨地進行。

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緩解氣象病穴位：迎香穴、上迎香穴緩解鼻塞

陳峙嘉推薦的第一和第二個穴位，分別為迎香穴和上迎香穴，位於鼻子兩側。他建議，先將手搓熱後，輕輕搓揉這兩個穴位，或是將溫熱的手放在鼻子兩側。這樣的操作有助於緩解鼻塞和面部不適感。

緩解氣象病穴位：合谷穴緩解臉部任何問題

第三個穴位是合谷穴，位於手掌上，中醫常講「面口合谷收」，中醫認為合谷穴與臉部和口部的健康息息相關。陳峙嘉指出，透過掐壓合谷穴，可以幫助緩解臉部及口部相關的不適。合谷穴的位置在第二根掌骨的中段，正確按壓會有一種痠痠脹脹的感覺。

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緩解氣象病穴位：風池穴釋放寒氣

最後一個推薦的穴位是風池穴，這個穴位在頭骨的下緣兩側，與抵抗風寒感冒有關。陳峙嘉建議，在洗澡時用熱水沖風池穴，可以幫助驅散風寒，促進身體的舒適感。這個方法不僅可以幫助緩解頭部不適，還能讓整個身體感到放鬆。

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