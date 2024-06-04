偏頭痛｜單側頭痛伴有噁心？研究揭Omega-3含EPA有助預防偏頭痛

偏頭痛是一種常見的神經系統疾病，影響全球數億人的工作和生活品質，嚴重甚至會導致抑鬱、失能與殘疾。



鑒於現有藥物對於偏頭痛的預防和治療仍然有限，台灣安南醫院研究副院長蘇冠賓教授與光田綜合醫院神經醫學部部長楊鈞百醫師組研究團隊，共同發起一項最新研究，結果顯示Omega-3（多元不飽和脂肪酸）中的EPA（二十碳五烯酸）對預防陣發性偏頭痛之效果顯著，無疑為患者帶來新希望！

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Omega-3含EPA 減少偏頭痛、緩解焦慮和抑鬱

該研究從2020年3月至2022年5月，共招募了70名陣發性偏頭痛患者，隨機分配到EPA組（每日2克魚油，其中含1.8克EPA）和安慰劑組（每日2克大豆油），評估其偏頭痛頻率和嚴重度、使用急性頭痛藥物天數、抑鬱、焦慮、睡眠品質，和整體生活品質等指標。

結果顯示，經過12週的治療後，EPA組在減少每月偏頭痛發作天數、改善頭痛嚴重度、減少急性頭痛藥物使用天數、降低失能程度、緩解焦慮和抑鬱症狀，以及提高生活品質等指標，全都優於安慰劑組，而且副作用和安慰劑組相當。其後，這項研究全文發表在國際權威期刊《大腦，行為和免疫》（Brain, Behavior, and Immunity）。

治療偏頭痛 EPA抗發炎、抗氧化、調節神經傳遞物質

楊鈞百表示，依照現行最新版本的「國際頭痛疾病分類第三版」顯示，偏頭痛特徵是反覆發作的中度至重度頭痛，持續時間為4到72小時，最常見的是單側頭痛伴有噁心或嘔吐、畏光和怕吵等。根據發作頻率，可再分為陣發性偏頭痛和慢性偏頭痛：陣發性偏頭痛定義為每月頭痛天數少於15天；慢性偏頭痛則是每月至少有15天出現頭痛，其中至少8天符合偏頭痛診斷標準，或對特定治療有反應。

近年來，台灣蘇冠賓副院長領導中國醫藥大學身心介面研究中心團隊，執行多項臨床試驗和轉譯研究，發現Omega-3 成分中的EPA除了具有抗發炎、抗氧化、調節神經傳遞物質等多種功效，對抑鬱症、疼痛、心臟血管疾病和神經退化性疾病等病症，還具有安全性高的保健功效，惟對於陣發性偏頭痛的臨床療效仍欠缺強而有力的證據。

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Omega-3需要更多研究 偏頭痛預防和治療新選擇

對此，蘇冠賓副院長指出，Omega-3是一種安全有效的天然營養素，偏頭痛患者可安心攝取。雖然未來還需要更多流行病學研究、動物基礎研究、人體臨床試驗來強化驗證，但目前本項研究不僅為偏頭痛的預防和治療提供了新選擇，也為進一步探討Omega-3在治療偏頭痛和其他神經或精神相關疾病之領域，奠定了研究的基礎。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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