全球過勞城市香港排第２「腦疲勞」後果可大可小！

新的一年剛開始，想到工作就「心很累」？過去，一項全球性的調查曾指出，香港是全球第二位過勞城市。作為一名平凡的上班族，每日返工都要應付來自上司、客戶的壓力，是否已經開始對工作感到厭倦、甚至煩躁？如果是，你可能已經陷入「工作過勞」的狀況，想要擺脫這種情況就要細心閱讀下文。



工作過勞是指長時間處於高度壓力和負荷下工作，導致身體和心理承受能力超負荷的情況。早在2019年，世界衛生組織（WHO）就將過勞納入了《國際疾病分類》，並將其定義為一種「職業現象」（Occupational Phenomenon）。過勞的三大症狀包括：

1. 有精神體力耗盡或疲憊的感覺



2. 對工作產生抽離、負面或懷疑的感覺



3. 工作效率降低



長期處於工作過勞的狀況很容易導致「腦疲勞」，進而對大腦功能產生負面影響，進一步削弱工作能力，形成惡性循環。在這種狀態下，會導致思考能力和專注力下降、情緒波動增加，對工作的熱情和效率也會受到影響。因此，及早識別並應對工作過勞所帶來的「腦疲勞」是非常重要的！

何謂「腦疲勞」？

生活在現代社會，人們日常中或多或少都會感到壓力。而「腦疲勞」則是由於大腦長時間處於高度認知負荷或壓力下，導致大腦資源和能量消耗增加而引起的一種疲憊狀態。

（圖片由客戶提供）

當人們長時間處於高度專注的狀態時，大腦就需要消耗大量的資源和能量，來處理各種認知任務。在此期間，大腦的神經元需要不斷傳遞訊號，合成化學物質以維持正常功能，但長時間的高度活躍會導致神經元疲勞，使其傳遞訊號的效率降低，影響了大腦的運作效率和反應時間。而神經傳遞物質，例如多巴胺和腎上腺素等亦會在長時間的認知負荷下減少，導致思考能力受影響。

此外，在壓力之下，大腦會對杏仁核施壓，同時抑制前額葉皮質，削弱思考能力。這種狀況之下，會促使人省略了思考過程、迅速作出決定，但卻不利於需要深思熟慮的職場。而持續承受壓力亦會影響腦部神經健康，損害創造新記憶的能力，有害上班族的工作表現。

「腦疲勞」會出現什麼症狀？

腦疲勞可能會在精神層面、身體不適和行為改變等３個方面產生多種症狀，並對日常工作產生負面影響：

1. 精神層面



專注力不足、記憶力下降和思維遲緩，這會導致工作效率降低，難以處理複雜任務和保持高度專注。而情緒不穩定（如焦慮、憂鬱、易怒等），可能造成與同事的溝通困難，影響團隊合作和工作氛圍。

2. 身體不適



頭痛、頭暈、肌肉痠痛及胃部不適等症狀，均會影響工作時的專注力和效率。另外，處於「腦疲勞」的人士亦可能會出現失眠或睡眠質量下降，導致經常感到疲勞和缺乏精力，從而增加工作負擔、影響表現。

3. 行為改變



「腦疲勞」人士亦可能出現減少社交活動和缺乏動力的傾向，令同事之間的互動減少，影響工作氣氛和團隊合作。此外，飲食習慣改變和減少身體活動，則可能導致體能下降和情緒狀態的改變，進而影響工作表現。

３招助你改善「腦疲勞」

想改善腦疲勞，讓大腦更「精靈」、日常工作更得心應手，就要從生活中做起！

1. 減少攝取咖啡因



很多上班族都有依賴咖啡因提神的習慣，但這反而可能加劇腦疲勞的問題。過量攝取咖啡因可能導致焦慮和睡眠問題，影響大腦功能。建議盡量減少咖啡因攝取，特別是在下午和晚上。

2. 改善睡眠質素



改善睡眠質素對於緩解腦疲勞是非常重要的。睡眠是大腦休息、恢復和重新組織的關鍵時間，若想改善睡眠質素，可以每朝沐浴晨光，以助調節身體的生物鐘。另外，可以確保床上的環境安靜、舒適，以助加速進入睡眠。

3. 從飲食着手



飲食對大腦功能至關重要。事實上，有不少傳統中草本或營養素對腦部健康都具有極佳的功效，例如有「黃金植物」之稱的紅景天可以針對大腦益氣活血，激發腦活力；人參能帶走腦部有害物質改善專注力；靈芝就含有多種活性成分，能夠保護大腦的神經細胞、加強細胞抗氧化力。另外，多攝取維他命B亦有健腦的作用。

集眾多補腦元素於一身 - 維特健靈「腦精靈」

維特健靈「腦精靈」由中西科研團隊研發，在活用益智經典草本漢方基礎上，選取科研實證有效的健腦中草成份，包括紅景天、人參和靈芝等逾20種健腦珍貴中草本，再特別加入活健腦維他命B群，其中西合璧專方能高效提升記憶、集中、思考及反應力，幫助上班族時刻保持腦活力。

● 幫腦部補充氧份，促進腦部血液循環



● 維持腦細胞健康



● 帶走腦部有害物質



● 調和情緒，提升睡眠質素



維持腦部健康對於在職場上發揮最佳表現是至關重要的。一個健康、清晰和活躍的大腦可以提高專注力、記憶力、創造力和問題解決能力，令你在職場上「發光發亮」，做事順順利利，升職加薪就自然就不成問題！

維特健靈專門店地址：https://go.vitagreen.com/3W4cl9b

立即購買維特健靈「腦精靈」：https://go.vitagreen.com/3W3kHhz