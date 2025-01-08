過年大魚大肉易腸胃不適　首3位難消化食物　新年消滯有辦法

新一年將至，過年少不免大魚大肉，吃大餐過肥年，在歡欣喜慶的節日，飲食陷阱危機四伏，各樣賀年食品既有各種祝福含意外，成分亦包含高糖高納，一不注意多吃就容易肚漲漲，腸胃不適，尤其是對長者而言，更是高血高脂高膽固醇的大敵！難得與親朋戚友聚首一堂，難道要掃興節制飲食？其實只要食得其所，加上消滯茶飲，在新年食到飽飽滯滯也能快速消滯！



新年首3位難消化食物

過年食物肥膩難消化，當中以下這3位更是腸道不適的主要元兇。

糯米飯

新年最常見用糯米製作各式各樣的主食，糯米在中醫角度來說是營養豐富的食品，甘性溫，有暖胃健脾、補中益氣的功效，但糯米成分中達99%的比例含支鏈澱粉，身體分解時會有一部份無法被身體吸收，並在消化道停留，被大腸細菌分解時就會產生氣體，造成脹氣之餘，其密度以及黏性較高，容易讓人有腹部不適的感覺。

芋絲

芋絲可製成新年常見食品芋蝦、芋片，芋蝦寓意新一年笑哈哈、好事齊來，而芋片則寓意家裏有餘，芋絲低卡而且容易飽肚，不含脂肪以及澱粉，但由於生產過程中，芋絲已流失原有的大部份營養，所以不建議長期頻繁食用，至於芋絲會登上飽滯首3位的原因在於芋絲含有葡甘露聚糖，而身體本身並沒有可以分解葡甘露聚糖的酵素，無法吸收，也不會產生熱量，但相對上，如果進食過量就容易造成消化問題。

新年時不少人也會煮蕃薯糖水慶祝新年，但其實蕃薯內含「氣化酶」。

蕃薯

蕃薯作為超級食物的一種，其營養價值高，低熱量之餘，含豐富的β胡蘿蔔素，在攝取後可以在小腸內轉化成維他命Ａ，而維他命Ａ有保護視力有良好的作用，加上可以幫助降低高膽固醇，很多人也用蕃薯取代米飯。蕃薯最常在新年中做成蕃薯片和蕃薯糖水，蕃薯片色澤金黃，寓意黃金滿屋。不少人也會煮蕃薯糖水慶祝新年，但其實蕃薯內含「氣化酶」，進食過多會在腸胃產生大量的二氧化碳的氣體，可造成腹脹，胃灼熱甚至胃酸逆流。

暴吃使腸胃不適 過年亦需注意健康 消滯有法

要新年食得放心，就要快速消滯，不妨在大吃大喝時，配上一杯茶消滯，精心沖泡的茶療是日常養生良伴，在這種大節日，來一杯茶沁入身體，不僅帶來暖意，更能幫助消化，協助腸道的廢物排出體內，消除脹氣，亦有解膩的效果，化解腸胃不適。

拜年送禮除了考慮千篇一律的糖果、朱古力，也可考慮一部泡茶機，送上特別、窩心的暖意，在親朋戚友互相祝賀時，一起即時享用養生、健康的茶飲，TEA CHÂTEAU新一代泡茶機和節慶茶韻禮盒正是不二之選。

TEA CHÂTEAU 泡茶機全新升級 3大功能專業級沖泡

TEA CHÂTEAU是融合現代技術與傳統品茶文化的具現成品，將各種精選養生茶飲以便捷茶囊形式呈現，簡單一按，就能沖泡出最醇香的茶飲，享受保留原始風味的品茶體驗。此外，更通過藥廠級實驗室 100+次檢測、獲國家級茶藝師肯定以及獲取國際安全認證，打造全新「一按滋養生活」的完美茶療體驗，適合對品茶、對生活有要求的現代人。

TEA CHÂTEAU最新推出的 GENIE 多功能沖泡茶機，配備升級 TeaMagTM 2.0 智能沖泡技術，比原本1.0泡茶機升級3大新功能，包括預先浸泡、即熱高溫、高效萃取，將茶葉香味發揮得淋漓盡致。

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1.預先浸泡

透過獨有預先浸泡系統，能輕鬆切換不同的品茶體驗，完美打造出 6 款定制品飲沖泡模式，可沖泡小茶嚢、大茶嚢、拿鐵、Espresso、Lungo、熱水，一機含多種用途，不單單為每杯茶定制專屬的浸泡方法，更可沖泡咖啡等，切合不同口味及需要。TEA CHÂTEAU亦有推出多種茶飲的小茶嚢、大茶嚢，配合沖泡茶機使用，平均萃取茶囊中的香味，打造最佳風味茶飲。

2.即熱高溫

以智能電子溫控技術自動加熱至最佳溫度，只需 30 秒即可完美展現茶品的精髓與養生精華，還原最醇香的茶味。

3.高效萃取

新增的高效萃取技術透過新增的沖壓技術，提煉萃取物，將茶味提升至極致。

拜年時送上GENIE 多功能沖泡茶機，可即時與一家大小共同品茶，是送禮體面又貼心的心意首選。（圖片：Shutterstock）

GENIE 多功能沖泡茶機機身纖巧，僅有 12 厘米的寬度，易於存放，更使用珍珠白光面和磨砂機身，展現簡約時尚風格，不論放在客龐、廚房、辦公室都能增添一份典雅。智能沖泡技術加上一按即沖的便捷，完美呈現智能一體化，其可拆式大水箱容量高達 900 毫升，不僅減少了持續補水的次數，更使注水變得輕鬆自然，每次使用可沖泡 6-7 杯熱飲，拜年時送上GENIE 多功能沖泡茶機，可即時與一家大小共同品茶，是送禮體面又貼心的心意首選。

配搭節慶茶韻禮盒 拜年即時享用 分享健康關愛

TEA CHÂTEAU所推出的四季之旅禮盒及養生入門禮盒為你帶來不同的香味感受與不同養生功效的茶飲，獻上香氣四溢，盡顯心思的祝福和關愛。TEA CHÂTEAU 節慶茶韻禮盒— 四季之旅將春夏秋冬四季變化化作不同茶香，在品茶的同時，同樣可以感受大自然四季的變幻，傳遞心意。養生入門禮盒則精心選擇了三種不同的養生功效，包括恢復、放鬆、煥發，讓健康與祝福隨著每一杯茶傳遞給親朋好友。

新的一年盡顯心意，TEA CHÂTEAU於值得慶賀的節日準備了全新 GENIE多功能沖泡茶機及精緻節慶茶韻禮盒，這個冬日，與親朋戚友共享精心調配的養生茶療，送上特別的健康祝福和溫暖。

TEA CHÂTEAU

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