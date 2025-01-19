皮膚炎｜吃錯東西會加劇脂漏性皮膚炎？吃這些水果有助減緩發炎

冬天天乾物燥，脂漏性皮膚炎容易反覆脫屑、搔癢，有醫學研究發現，不同的飲食模式會增加或減少脂漏性皮膚炎的發作，因此台灣桃園長庚醫院醫學美容中心主治醫師吳明穎建議，除了擦藥之外，吃對食物也很重要。



吳明穎說，曾有一項研究針對636名脂漏性皮膚炎患者做飲食問卷分析，將患者的飲食模式分為蔬菜模式、西方模式、高脂膜式、水果模式這4種，對照患者脂漏性皮膚炎症狀發生的情況，發現採取「蔬菜模式」和「高脂膜式」，與脂漏性皮膚炎沒有顯著關聯。

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吃水果有助減緩發炎

而採取「水果模式」飲食的人，可降低25%脂漏性皮膚炎的風險，具有顯著統計學意義；採取「西方模式」飲食的女性，會增加47%脂漏性皮膚炎風險。

研究分析認為，肉類和加工食品會增加脂漏性皮膚炎風險的原因，是因為這些肉類中含有Omega-6脂肪酸等促發炎成分，而女性的免疫反應、脂肪分布以及對發炎的易感性又高於男性。

吳明穎說，相較之下，吃較多水果能夠減少脂漏性皮膚炎風險，原因在於水果含有維他命、類黃酮和抗氧化劑，可以減緩發炎，有些營養素，例如葉酸、維他命B、膽鹼、甜菜鹼有助於抑制炎症基因的表現，因此多吃水果有助於降低脂漏性皮膚炎風險，其中又以柑橘類水果的效果最為顯著，因為柑橘類水果含有「補骨脂素」，可以抑制皮脂分泌旺盛部位的馬色拉菌（皮屑芽孢菌）的增長，更有助於降低脂漏性皮膚炎的發生風險。

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低G1水果 糖尿病患也可以吃

然而，多吃水果對於需要管理血糖和體重的脂漏性皮膚炎患者來說，可能形成另一項困難的挑戰。吳明穎建議，可以吃低GI值的水果，例如蘋果、番石榴、蓮霧、奇異果、橙，一樣可以達到幫助降低脂漏性皮膚炎發生風險的效果。

吳明穎提醒，脂漏性皮膚炎會反覆發生，紅斑、脫屑、搔癢會隨著季節、壓力和外部環境變化而波動，除了靠藥物控制發炎、穩定局部皮脂腺的菌叢之外，建議患者保持規律作息、減輕壓力，搭配攝取適量的水果，並且少吃紅肉、加工食品，女性更要避免辛辣刺激食物、甜食、油炸物和乳製品，才有助於維持身體的免疫平衡，減少脂漏性皮膚炎發生風險。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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