濕疹｜氣溫、負面情緒影響皮膚？醫生解構異位性皮膚炎治療3重點

異位性皮膚炎是「皮膚屏障異常」和「免疫系統失調」造成的慢性疾病，醫師強調，異位性皮膚炎治療3重點不外乎：保濕劑的選擇與使用、遠離誘發因素，與及時接受相應治療，把握3重點以避免不必要的副作用和併發症，同時維持良好的生活品質。



異位性皮膚炎是常見的慢性發炎皮膚疾病，常與家族史、過敏、免疫系統失調和皮膚屏障功能受損等因素相關，且可以影響任何年齡層的人，其中又以兒童最常見。

異位性皮膚炎無法根治？只要不癢就可以停止用藥？（按圖👇👇👇）

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台灣安南醫院皮膚科主治醫師陳郁蓁說明，異位性皮膚炎常見的皮膚症狀為乾燥、癢、紅腫和紅疹等，其對患者造成的困擾不只在於外觀，嚴重時甚至會影響睡眠、情緒、生活作息、學業及工作表現。

治療重點 1：持之以恆地使用保濕劑

陳郁蓁指出，對異位性皮膚炎患者最基本且重要的治療，即是「保濕劑」的選擇與使用。因皮膚乾燥產生癢感是這類患者普遍的困擾，平時養成使用保濕劑的習慣，可減少搔抓與皮膚被破壞的機會。

她建議患者依據個人膚況及氣候濕度來選用合適的保濕劑，膚質極為乾燥的人、或在乾冷的冬天，可選擇膏狀的產品，如凡士林或乳霜類保濕劑；在潮濕悶熱的夏季，則建議清爽型的乳液即可。

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治療重點 2：避免各種易誘發的因素

其次，盡可能遠離誘使發作或惡化的因素，如：氣溫、濕度、衣物材質、特殊過敏原、情緒或心理壓力等。

陳郁蓁補充，建議盡量待在氣溫及濕度適中的環境，若處於氣溫及濕度高的地方，流汗多時須及時更換衣物，避免汗水對皮膚產生刺激；而在氣溫及濕度低的環境，就會有皮膚乾癢的風險，需加強保濕劑的使用。衣物則建議選擇較為透氣、且對皮膚刺激較小的純棉材質，並避免人造絲類的衣物。

治療重點 3：及時接受最合適的治療

另外，可透過自我觀察或過敏原檢測，找出個人過敏原再加以避免。負面情緒及壓力的部分，對皮膚也會造成很大影響，除了透過適度運動、規律的生活作息等方式調適，必要時也建議尋求專業的幫忙。

至於異位性皮膚炎急性發作或較為嚴重時，就需接受專業治療，才能有效控制病情。陳郁蓁指出，異位性皮膚炎的傳統治療包括：局部的外用藥膏、照光治療及口服藥物，大部分患者都能因此緩解發炎並止癢，讓皮膚得以恢復屏障功能。

異位性皮膚炎該避免、注意的事（按圖👇👇👇）

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不過，仍有少數患者經傳統治療後，依然無法控制病情，此時就會建議使用較新型的治療武器，例如：小分子藥物（口服）及生物製劑（針劑）。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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