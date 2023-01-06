皮膚痕｜冬季皮膚愈抓愈癢？中醫教居家調養5招擊退乾燥性皮膚炎

一到冬季，皮膚就搔癢不堪，身體彷彿提醒自己日子已經不能照常過，該順應天候溫度做出點改變。



而就中醫觀點而言，無論是日常吃的、用的，一些生活小細節通通會影響皮膚健康。而這也表示，只要做好居家調養，就可改善一些搔癢情況。

中醫居家調養5招（按圖了解👇👇👇）

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皮膚乾癢？原來是「乾燥性皮膚炎」作怪！

冬季環境溫度和濕度降低，皮脂腺及汗腺分泌減少，造成表皮細胞的水分流失，皮膚失去彈性且變得脆弱；天冷體表血管收縮，使皮膚的血液循環變差，進而引起皮膚出現乾燥、脫皮、搔癢、發紅以及對外來刺激過度敏感等的情形，這是常見「乾燥性皮膚炎」的主要成因。

乾燥性皮膚炎多發生於四肢部位，小腿脛骨前側的皮膚，或是手背及前臂，嚴重時全身都可能出現乾燥、搔癢。搔抓會使紅疹範圍擴大，引起滲液、發炎，愈搔愈癢，嚴重會導致皮膚乾裂並產生疼痛。

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中醫居家調養5招

1. 吃滋陰潤燥食物

平時飲食可多芝麻、木耳、山藥、秋葵等助於滋陰潤燥的食物，多補充維他命C的飲食，維他命C可以降低發炎，忌辛辣、燒烤、油炸等燥熱食物。

2. 洗澡水不宜過熱

洗澡水溫不宜太高，也不宜泡澡、泡溫泉。不用清潔力過強的肥皂或沐浴乳，以免洗掉過多保護皮膚的油脂，加速水分散失。

3. 避免毛料衣物

衣著以棉質為佳，避免毛料衣物，減少對皮膚的刺激。

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4. 適量塗抹保養品

乾燥皮膚上可適量補充塗抹含有保濕因子的保養品，例如：乳液、紫雲膏、苦茶油…等，以補充皮膚表層的油脂及含水量。

5. 維持健康心態

皮膚乾癢發作和加重，個人情緒上佔有相當大的重要因素，保持健康心態抗病，適時緩解自身壓力，不只能夠減少皮膚炎的發作時間，更有機會讓疾病達致痊癒。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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