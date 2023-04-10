頭皮｜什麼是脂漏性皮膚炎？3大皮膚護理模式改善頭皮脫屑痕癢

只要換季，頭皮容易搔癢、泛紅及起屑，出去與朋友相聚總是尷尬萬分，已經換了好幾種洗髮精也未獲得改善，甚至愈抓愈多，你有可能罹患脂漏性皮膚炎而不知道。



什麼是脂漏性皮膚炎？

有脂漏性皮膚炎的人，仔細觀察好發於頭皮、臉部、眉毛周圍、鼻側的T字部位、唇周，這些部位皮脂腺分泌旺盛，除了在季節變化時容易發生，30～60歲的成人是好發族群，尤其40歲是發病高峰，且男性高於女性。

研究發現，脂漏性皮膚炎的患者，皮脂中的三酸甘油酯和膽固醇含量較高，皮屑芽孢菌（馬拉色菌 Malassesia）會分泌脂肪酶分解三酸甘油酯為游離脂肪酸，導致皮膚的角質層代謝出問題，引起後續的脫屑發炎。

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造成脂漏性皮膚炎與高油高糖飲食及紅肉吃過多有關

脂漏性皮膚炎的患者，大多愛高油、高糖食物，喜歡紅肉且蔬果攝取少，加上壓力及熬夜，導致體內處於「慢性發炎」。當人體攝取甜點或澱粉等會快速升高血糖（高升糖指數）的食物時，會容易形成高度糖化終產物（AGEs），這些發炎毒素更會促進發炎。而紅肉與加工肉品飽和脂肪酸含量較高，會增加體內不好的脂肪酸Omega-6，三酸甘油酯和膽固醇也會跟著上升，導致體內容易發炎。

多食用抗發炎食物，可改善脂漏性皮膚炎

由《U.S.NEWS and World Report》評選為2021年整體最佳飲食方法冠軍的地中海飲食法，能夠幫助減少因食物引起的身體發炎反應，又被稱為「抗發炎飲食」。鼓勵吃原型食物，餐餐都食用五穀雜糧、多種顏色的蔬菜、1~2份水果，每天2份乳製品、1~2份堅果，以白肉為主，減少紅肉、加工品及甜食攝取。日常生活中除了運動，適度休息，還要多補充水分。

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生活中頭皮及皮膚護理模式要改變

1. 不要去摳、抓

脂漏性皮膚炎除了頭部容易有厚厚凸起的皮屑，會不自主去摳抓，造成傷口或毛囊炎。長時間配戴口罩，脂漏性皮膚炎患者也增加，皮膚溫度每上升一度，出油即增加10％。

2. 避免過度清潔

選擇溫和的洗髮水及洗面乳，不含酒精成分，避免使用有磨砂顆粒、高度去油脂的產品，以免過度刺激角質，加重皮膚發炎。

3. 口罩4~6小時就更換一片

口罩最少每天更換一次，由於香港、台灣氣候潮濕，若本身打噴嚏或有飛沫弄髒口罩、口罩有異味等，也需要即時更換避免細菌滋生。

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營養師小叮嚀

脂漏性皮膚炎造成的頭皮屑及一般皮膚過乾引起不同，若出現嚴重頭皮屑、頭皮搔癢或紅腫，最好至皮膚科檢查，不建議自行購買強力清潔品使用，可能造成反效果。清潔只是一小環，改變飲食及生活模才是解決之道。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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