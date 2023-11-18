皮膚炎｜皮膚出油又痕癢脫屑？中醫分析脂漏性皮膚炎用1茶飲改善

台灣55歲的李先生，因頭皮反覆出油、頭皮屑多，臉上鼻翼兩側也經常脫屑搔癢，讓他不堪其擾。西醫診斷為「脂漏性皮膚炎」，使用外用類固醇、抗黴菌洗髮精，仍無法改善頭皮反覆搔癢、油膩脫屑的問題，遂至中醫求診。



經台灣中醫師康涵菁診治，發現李先生因為工作關係經常外食，飲食上免不了重口味及烤炸辣等食物，故而體內「熱」重，而熱鬱久耗傷津液，臉部就會開始乾燥脫屑。

她說明，以李先生為例，長期飲食重口味使得脾胃受損、濕氣無法排除，加重體內濕熱。中藥治療以清熱利濕為主，給予麻黃連翹赤小豆湯，再加上祛風止癢中藥，如麻黃、赤小豆、連翹。

頭皮屑掉不停的常見三大原因（按圖了解👇👇👇）

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了解脂漏性皮膚炎

康涵菁表示，脂漏性皮膚炎是一種原因不明的濕疹性皮膚疾病，容易發生於皮脂腺分布豐富的部位，如頭皮、鼻緣、眉毛、眼皮、耳朵、前胸正中央，有時腋下等也可能出現皮疹。

脂漏性皮膚炎的特徵為患部皮膚的表皮細胞增生加速，以及皮脂分泌過剩，典型症狀會出現暗紅色丘疹及片狀斑痕，表面覆蓋油膩性鱗屑、有搔癢感，且會反覆發作。通常發生於新生兒和30〜60歲之中年人。

脂漏性皮膚炎與皮脂分泌有很大的關係，因此，只要天氣變得炎熱，或季節交替時，皮脂腺分泌增加，提供黴菌生長足夠營養，就容易發作，這時患部會搔癢難耐。

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中醫看脂漏性皮膚炎

康涵菁指出，脂漏性皮膚炎在中醫稱作「面遊風」或「白屑風」。《外科正宗》有云：「白屑風多生於頭、面、耳、項髮中，初起微癢，久則漸生白屑，疊疊飛起，脫之又生。此皆起於熱體當風，風熱所化。」多處搔癢也符合「風」善行數變的特性，而風邪又消耗體內津液，導致乾燥脫屑。

《諸病源侯論・風癢候》也說：「邪氣客於肌，則令肌肉虛，真氣散去，又被寒搏皮膚，皮外發，腠理閉，毫毛淫，邪與衛氣相搏，陽勝則熱，陰勝則寒，寒則表虛，虛則邪氣往來，故肉癢也」，說明此病不只會脫屑也會有搔癢感。

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中醫藥治療這樣做

她以上述案例說明，患者因本身體質關係，再加上重口味飲食，造成脂漏性皮膚炎反覆發作，經使用清熱利濕方劑，加上祛風止癢的中藥，再搭配居家地膚子美顏茶飲用，終於有效緩和症狀。

常用祛風止癢中藥

1. 麻黃：發汗解表、利水止癢

2. 赤小豆：利水除濕

3. 連翹：清熱解毒、殺菌



地膚子美顏茶

材料：地膚子6g、菊花3g、生甘草3g。

做法：將藥材做成茶包，以熱水500ml沖泡，浸泡15分鐘後飲用即可。

功效：地膚子能散風止癢，菊花能清熱解毒，兩者都有抗菌效果；甘草則能調和藥性，共同解除肌膚脫屑搔癢。

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康涵菁提醒，脂漏性皮膚炎患者，除了採用中醫藥對症治療外，更應該避免過度食用烤、炸、辣等食物加重體內濕熱，讓皮膚搔癢脫屑更加嚴重。

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