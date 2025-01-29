感冒怕冷合併頭痛、眼睛乾澀點算好？中醫教對症下藥才能好得快

不少民眾最近都感冒了。台灣中醫師邵禹豪指出，中醫治療感冒的效果很快，不僅著重在緩解症狀，更重視調節身體機能的平衡，藉由找出症狀背後的主因，進而調動免疫系統迅速將病原排除。



邵禹豪說明，中醫將感冒稱為「外感、外邪」，經過數千年的醫療實踐，累積了非常深厚的見解和體會。感冒大致可分為「風寒外感」、「風熱外感」、「虛人外感」三大類，約佔八成以上的比例，其餘較罕見的類型還有「風毒」、「濕溫」等。

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風寒型感冒怕冷合併頭痛、眼睛乾澀

風寒感冒的患者通常會有怕冷的情形，或是因為吹風遇冷而症狀明顯加重。邵禹豪觀察到，這類患者的後頸部肌肉容易緊繃，並合併出現頭痛、眼睛乾澀的情形。此外，風寒感冒的鼻涕以清涕為主，即使夾雜黃涕也不會太過黏稠，喉嚨痛的症狀也較輕微。治療上要以「溫藥疏散」為主，幫助氣血到達表層。

風熱型感冒伴隨發熱、口乾、喉嚨痛

相較之下，風熱型感冒的患者怕冷較不明顯，反而有較明顯的發熱、口乾症狀。這類感冒的黏膜腫脹較為明顯，例如鼻腔、咽喉容易有熱熱腫腫的感覺，喉嚨痛的症狀也比較嚴重，咳出的痰較黏稠。治療要以「涼藥疏散」為主，幫助消除過度的發炎反應。

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虛人外感型感冒症狀輕微

至於虛人外感的症狀，則和風寒感冒較為相似。由於本身的免疫狀況不佳、體質虛寒，身體難以產生正常的調節機制來排除外邪，因此鼻涕、咳嗽、發熱等症狀往往不明顯。正因為症狀輕微，容易使人掉以輕心而延誤就醫，導致病程綿延難癒，感冒動輒拖延數周甚至幾個月之久。

邵禹豪解釋，虛人外感的治療要以「溫藥疏散」為主，「少量補藥」為輔，透過幫助重建免疫機制，才能有效排除體內的外來病邪。值得注意的是，這類患者在服藥後可能會覺得症狀似乎更加明顯，但這其實才是身體該有的正常反應。正如中醫所云：「正氣來復，邪不可干」，當身體本身的氣血再次充裕，排除外來不速之客就成了當務之急了。

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邵禹豪提醒，最近感冒咳嗽的人很多，咳嗽千萬不要吃柑橘類，像是橘子等，因為豐富的檸檬酸，會刺激氣管而加重咳嗽。但經過炮製後，例如鹽烤橘子，則可以減少刺激成分，仍具有祛痰止咳作用。

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