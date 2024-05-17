感冒｜下雨天常見4大呼吸道問題！改善關鍵要保持室內通風

每當陰雨綿綿，下到總覺得人要發霉了，台灣輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師提醒：「隨著春天到來，大家可能也會覺得下雨的時間變多了，其實下雨也是造成『呼吸道疾病』的常見原因。」



長時間下雨會讓環境更佳潮濕，這時可能會增加呼吸道感染的風險，尤其對於本身已經有慢性呼吸道疾病的患者來說，需要特別留意。國際期刊《Virology Journal》上一篇文獻，分析美國12個州2009年至2013年期間流感病毒和降雨的關係，研究發現，當降雨量增加時觀察到流感病毒活性升高，有顯著關聯。

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在這樣的潮濕又下雨的天氣下，胡皓淳提出有四大類呼吸道疾病要特別留意：

一、感冒和流感

在雨季病毒更容易在潮濕的環境中傳播，因此，感冒和流感的風險也會增加。這些疾病通常伴隨著咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等症狀。預防方法很簡單，就是保持良好的個人衛生，勤洗手，避免接觸已感染的人群，並及時接種流感疫苗。

二、哮喘和過敏

潮濕的環境是黴菌的溫床，黴菌孢子和花粉等過敏原在雨季容易變多，導致呼吸道發炎和哮喘發作。胡皓淳建議過敏患者盡量避免接觸過敏原，保持室內乾燥清潔，並根據使用適當的抗過敏藥物。

6招提升自我防護力（按圖👇👇👇）

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三、肺炎和支氣管炎

除了黴菌外，潮濕的天氣也是細菌和病毒生長的理想環境，這可能導致肺炎和支氣管炎等呼吸道感染。請務必保持室內通風，避免長時間暴露在潮濕的環境中，可以降低感染的風險。

四、鼻竇炎

潮濕的環境容易導致鼻內分泌物變的濃稠，進而引發鼻竇炎。胡皓淳建議按時進行適當的鼻部清潔，保持鼻腔通暢，可以有效預防鼻竇炎。

鼻竇炎致鼻涕倒流早起噁心想吐？（按圖👇👇👇）

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另外，當下大雨時難免會淋到雨，更容易著涼感冒，如果淋到雨後，必須趕快更換淋雨後濕掉的衣服，保持身體溫暖和乾燥是很重要的。除此之外，淋雨後用溫水洗澡可以幫助恢復體溫，同時也有助於清潔皮膚，防止細菌感染。

在這種天氣下，最常被民眾忽略要「保持室內通風」，胡皓淳解釋：「雨天室內濕氣容易增加，這有利於細菌和病毒的生長，再加上淋雨之後抵抗力比較差，容易增加呼吸道感染的風險。」因此，要保持室內通風，讓空氣流通，有助於降低室內細菌和病毒的濃度，減少感染的機會，想要在這陰雨綿綿的天氣中避免生病，從生活中的小細節做起。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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