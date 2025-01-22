皮膚問題｜皮膚表層紅腫現「酒糟肌」？中醫教多吃綠豆清熱解毒

男性中年後，如果沒有好好保養皮膚，很可能浮現酒糟鼻，飄出濃濃大叔味。但有一種「酒糟肌」你聽過嗎？這個症狀可會讓女孩子躲起來哭，一時不知道該怎麼出門見人，因為它會讓皮膚表層紅腫處看得到浮現一條一條的血絲，冬天低氣溫下又看起來更明顯，粉餅都蓋不住，神似酒糟鼻！



台灣中醫師艾莉絲指出，「酒糟肌」是一種常見的皮膚問題，尤其讓許多女性特別困擾。它不僅會造成臉部紅腫、發熱等不適症狀，更可能影響外觀和自信心。到底酒糟肌是如何形成的？有哪些症狀表現？又該如何治療和預防呢？

酒糟發作的7大症狀（按圖了解👇👇👇）

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「酒糟肌」非皮膚表面出問題

艾莉絲表示，酒糟肌並不只是單純的皮膚問題，而是因為體內濕熱積聚，特別是脾胃的濕熱上蒸於面所造成的。這種情況常常跟飲食不當、情緒壓力、或是體質偏向濕熱有關。臉上出現的紅腫、癢感，以及血管擴張，都是身體內部不平衡的外在表現。

「酒糟肌」 亦非先天使然

艾莉絲進一步解釋，酒糟肌並非天生的疾病，而是由於後天的各種因素積累而成，體內濕熱和毒素堆積所引起的。這種情況通常與肝、脾、胃等臟腑功能失調有關。當這些器官無法正常運作時，體內的濕熱和毒素就會慢慢累積，最終透過皮膚表現出來，導致臉部出現紅腫、發炎、粉刺等症狀。

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肝火旺盛脾胃虛弱是主因

艾莉絲提到，「酒糟肌」的形成與肝火旺盛、脾胃虛弱有密切關係。肝臟負責疏泄和調節情緒，若長期處於壓力大或情緒不穩的狀態，容易導致肝火上升，影響臉部血液循環，使臉部變得紅腫發熱。而脾胃是人體的消化中心，如果飲食不當或作息不規律，會損傷脾胃功能，導致體內濕氣積聚，進而引發「酒糟肌」症狀。

酒糟肌常見症狀有哪些

艾莉絲表示，酒糟肌患者通常會感覺臉部發熱、泛紅，皮膚變得特別敏感。有些人還會出現細小的血管擴張，看起來像是紅色的小線條。除此之外，臉上可能會長出一些小膿包或粉刺。這些症狀往往會讓人感到不舒服，甚至影響日常生活和社交。具體症狀如下：

- 臉部潮紅發熱：患者的臉部會呈現出不自然的紅色，摸起來有明顯的熱感。這是因為體內的濕熱上浮到面部，造成血管擴張所致，有時紅腫會持續一段時間才慢慢消退。

- 皮膚敏感脆弱：酒糟肌患者的皮膚變得極為敏感，容易因外界刺激而產生不適。可能會感到刺痛、發癢或緊繃感。這是肌膚屏障功能受損的表現，也與體內陰虛有關。

- 油脂分泌失調：有些患者會發現臉上特別容易出油，甚至伴隨著粉刺或小膿包。這種情況反映了脾胃功能失調，導致體內濕熱和毒素無法正常排出，轉而影響皮膚狀況。



酒糟肌可透過中醫調理改善

艾莉絲強調，酒糟肌雖然是一種慢性皮膚問題，但是透過正確的治療方法是可以得到改善的。中醫治療的重點在於調理內在、平衡陰陽、疏通氣血。根據個別具體症狀和體質來制定治療策略，可能會使用內服中藥來調理臟腑功能，或是採用針灸、艾灸等外治方法來改善局部血液循環。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

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多吃薏仁、綠豆 常持正向心態

艾莉絲建議，酒糟肌患者要注意飲食調理，避免辛辣、油膩的食物，多食用一些清熱解毒的食材，如綠豆、薏仁等。正確的飲食習慣能夠幫助體內環境恢復平衡，加速皮膚問題的改善。此外，情緒與健康密切相關，長期的壓力和負面情緒會影響肝臟功能，極可能會加重酒糟肌症狀。因此學會放鬆心情，保持良好的心態，也是治療過程中很重要的一環！

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