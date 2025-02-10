眼皮跳｜眼瞼三不五時抽搐？一文看清3大主要眼皮跳動類型及因素

「眼皮跳」是一種常見的現象，更有一句俗話說「左眼跳財，右眼跳災」，甚至也有人說，眼皮從左上到右下分布著「喜怒哀樂」的警訊。



雖然多數眼皮跳動並無大礙，也不一定對應到俗話所說的情境，根據外電報導，有些類型的眼皮跳動可能會對日常生活造成影響。3種主要的眼皮跳動類型和可能導致因素一次看。

3種眼皮跳動類型（按圖了解 👇👇👇）

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1. 肌纖維顫動

美國梅約診所醫療團隊指出，「肌纖維顫動」是最常見的眼皮跳動類型，許多人都曾經歷過。這種跳動通常只發生在單側眼瞼，程度從輕微到持續很久，令人困擾不已。雖然跳動通常會在短時間內消失，但可能會間歇性復發。

2. 良性眼瞼痙攣

「良性眼瞼痙攣」的症狀起初是雙眼眨眼次數增加，嚴重時可能導致眼瞼緊閉，睜不開眼皮。這種跳動雖然罕見，但可能極為嚴重，影響生活品質。

3. 半面痙攣

半面痙攣的肌肉跳動發生在臉部一側，包括眼瞼。症狀可能從眼周開始，逐漸擴散到臉部其他部位。

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3大類成因分析

眼瞼三不五時的抽搐，的確不舒服！根據外電報導專家解析，最常見的眼瞼抽搐類型稱為肌陣攣，可能由多種因素引發，包括酒精攝取、強光、過量咖啡因、眼睛疲勞、疲憊、眼表面或內眼瞼的刺激、尼古丁、壓力以及風或空氣污染等。

可能反映神經系統功能失常

專家指出，良性眼瞼痙攣是一種發生在眼周肌肉的運動障礙，屬於肌張力障礙的一種。目前尚無法確切知道其成因，但研究人員認為這可能與神經系統中稱為基底神經節的某些細胞功能失常有關。

可能是血管被壓迫

半面痙攣通常是由血管壓迫面神經所引起的。此外，眼瞼抽搐有時也可能是其他情況的症狀表現，例如眼瞼炎、乾眼症和光敏感等。值得注意的是，某些藥物的副作用，特別是用於治療柏金遜症的藥物，也可能導致眼瞼抽搐的發生。

▼眼皮跳的原因（點擊下圖看清👇👇👇）

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可能是腦部和神經系統疾病所引發

眼瞼抽搐可能是某些腦部和神經系統疾病的徵兆。包括貝爾氏麻痺（導致面部一側突然無力）、肌張力障礙、多發性硬化症、口頜肌張力障礙、面部肌張力障礙、柏金遜症和妥瑞氏症等。

面對眼瞼抽搐的困擾，專家建議，若症狀持續或頻繁發生，建議尋求醫師的專業評估和診斷，以釐清究竟是哪一種原因導致，並給予適當的治療，以減輕症狀帶來的不適感。

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