冬天保暖｜寒流讓人手腳冰冷、背部緊繃！1茶飲、按4穴位祛寒暖身

寒冷的天氣讓許多人手腳冰冷、背部緊繃，感到身體不適。



中醫師指出，除了穿著保暖衣物外，也要注意內外保暖，尤其是手腳、背部等容易受寒的部位，民眾不妨嘗試喝上一杯養生熱茶，既能有效驅寒還能養生，平時也可按摩4穴位，促進血液循環，保持全身溫暖。

3款驅寒熱敷飲（按圖看清👇👇👇）

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冬季喝養生茶飲 驅寒又養生

台灣中醫師黃上邦指出，冬季正是喝養生茶的最佳時機！可以將紅藜、瑪卡、花旗參、紅棗、麥門冬、玉竹等藥材，以一比一的比例混合成養生茶，不僅能幫助抵抗寒冷，還能增強體力，提升免疫力，這些草本成分不僅對寒冷天氣有紓緩作用，還能滋陰潤燥，補充身體營養，讓人在冷空氣中保持溫暖與活力。

茶中的紅藜具有益氣養血、增強體力的作用；瑪卡有助於提升免疫力、抗疲勞；花旗參可滋陰補氣，增強身體抵抗力；紅棗能補血養氣，改善氣色；麥門冬可潤肺養陰，幫助紓緩乾燥感；玉竹則能滋陰潤燥，強健體魄。

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多喝溫水、茶飲 補充水分很重要

黃上邦提到，寒冷天氣也容易讓人感到口乾舌燥，因此多補充水分，也格外重要。這時最好多喝溫水、茶飲，來保持體內水分平衡，並注意室內通風，避免乾燥空氣影響健康。

簡單按摩4穴位 有助祛寒暖身

黃上邦表示，除了飲食調理，按摩穴位也能幫助身體驅寒，民眾可多按摩4穴位，讓自己在寒冷的天氣，也能促進血液循環，保持身體溫暖：

● 合谷穴：位於手背第1、2指中間凹陷處，有助於增強免疫力，改善手腳冰冷。

● 足三里穴：位於膝蓋外側下方凹陷處，朝腳踝方向延伸4根手指寬處，具有補氣養血、調整腸胃功能之功效。

● 命門穴：位於腰部正中線上，第2腰棘突下凹陷處，有助於溫補腎氣，增強體力，尤其適合寒冷天氣使用。

● 大椎穴：位於項背正中線，第七頸椎脊突與第一胸椎脊突中間凹陷處，有助於強化免疫系統，預防感冒。



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