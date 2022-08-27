眼皮跳｜眼皮不自主跳動反映什麼？4大原因：受心理或情緒影響

別小看睛上方這小小的一片眼皮，它的功能可一點都不小，在白天清醒時，藉由眼皮眨眼可以滋潤眼睛、防止眼睛乾燥；而在晚上睡眠時，眼皮則有保護眼睛的功能。至於兩眼眼皮出現不由自主的跳動的狀況，則是每個人都會遇到的經驗。



為何眼皮會不自主跳動？

通常眼皮睜開或閉上的眨眼動作，是由控制眼輪匝肌、以及提上瞼肌的動眼神經與顏面神經來負責，而這些神經都受到大腦支配。 可是，一旦支配眼輪匝肌的神經受到某種外來因素的刺激，使神經出現不正常的放電，導致眼輪匝肌收縮，就會出現眼皮不自主跳動，甚至痙孿或顫動的現象，這就是眼皮跳動。

常見的4大眼皮跳原因（按圖了解 👇👇👇）

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一、疾病引起

眼皮跳有時代表眼睛生病了，例如嚴重的乾眼症、眼睛倒插睫毛、結膜炎、角膜炎都會導致眼皮跳。眼睛屈光不正、近視、遠視或散光等也會出現眼皮跳。

另外中年婦女停經前後也可能因為荷爾蒙不平衡而導致眼皮跳。中暑、熱衰竭、打嗝等狀況也都可能會導致眼皮跳動。

二、生活起居不正常引起

有時眼皮跳來自人體過度疲勞、睡眠不足、眼睛太過乾澀等因素，這是生活起居不正常所致。一般來說，這樣的眼皮跳動持續幾分鐘後就會停止，少數則會間歇持續幾天。

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三、服用藥物或飲食失調引起

有時眼皮跳的原因是來自酒精的刺激所導致，或者服用某些西藥的刺激所導致，另外食用火氣大的食物，而使身體上火而刺激神經，都可能導致眼皮不自主跳動。

四、心理因素或情緒引起

眼皮跳有時是因為心理因素，受到情緒、心境的作用，而使生理產生變化。當心境回歸正常後，眼皮就不會再亂跳了。

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