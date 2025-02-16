肝斑與肝臟好壞無關？女性特別容易有？一文看清形成原因預防方法

「肝斑」一詞讓不少人誤以為與肝臟健康息息相關，因此許多民眾臉上出現肝斑時，常會出現「是不是我的肝不好？」的疑惑。



事實上，肝斑的產生與肝臟的健康狀況並無直接相關。對於這個常見的迷思，台灣醫美診所李琦文醫師解釋：肝斑的命名由來，其實源於外觀與顏色類似煮熟的豬肝。究竟肝斑是如何形成的？又該如何預防與對應？

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肝斑成因女性荷爾蒙是元凶！紫外線也成誘因之一

肝斑的成因相當複雜，李琦文醫師指出，肝斑並非單純的色素問題，而是牽涉到整層皮膚的色素沉澱，會受到內外在的因素交互影響。內在因素當中，女性荷爾蒙的變化是導致肝斑誘發的主要原因，由於雌激素和黃體素的增加，會刺激黑色素細胞的活性，促使黑色素生成與沉積。因此，肝斑常好發在懷孕或更年期女性身上，又常被稱為「孕斑」。

此外，如果長期口服避孕藥，因為其中內含黃體素成份，也容易引發肝斑。外在因素則包含日曬與紫外線的傷害，因人體為了避免皮膚曬傷，當皮膚底層經刺激後，黑色素細胞會分泌黑色素，導致肌膚色素沉澱，以及紫外線對真皮層的損害，都會加劇肝斑的形成。

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想治肝斑該如何做？現代醫學多元治療幫助改善

雖然肝斑的形成原因受到許多內外在因素影響，不過台灣李琦文醫師也提醒，其實在日常生活中做好相關的保養措施，對於預防肝斑的形成有一定的幫助，民眾不必過度緊張。她提到，預防肝斑的首要之務是做好防曬，避免皮膚長時間暴露在紫外線下，像是在出門前塗抹防曬乳、戴帽子或撐陽傘，都是有效的防曬方式。

此外，保有規律的生活作息和適當放鬆身心，能夠穩定內分泌系統與免疫功能，減少肝斑發生的可能性。當然，對於已經出現肝斑的民眾，李琦文醫師也指出，現代醫學已有多項的治療方式，從擦拭、口服、注射性到醫美雷射的選項皆有。居家保養可選擇使用台灣衛福部核可的美白保養品，如傳明酸、維他命C及熊果酸等成分，皆有助於抑制或干擾黑色素生成及傳遞的路徑。另外，近年來廣受歡迎的水光針，能將美白物質直接注入皮膚真皮層，也是對抗肝斑的有效方式。

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醫提醒：肝斑無法根治！日常防曬與規律生活是根本之道

雖然現在淡化肝斑已有多種方法，不過台灣李琦文醫師強調「肝斑並無法根治」，無論採用哪種治療方式，民眾都需要有耐心，因為肝斑的改善往往需要較長時間。如果出現頻繁復發的狀況，皆屬於正常現象，並不代表治療失敗。她提醒，持續做好日常保養才是根本，最重要的是注意日常防曬、維持正常的生活作息，才能有效降低肝斑惡化的機率。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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