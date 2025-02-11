長假症候群｜放完假工作不集中又疲累？中醫教按2穴位喚醒大腦

休完長假很多人大腦運轉速度仍處於放鬆的狀態，總感覺腦袋昏沉、心情低落、注意力渙散。



中醫師表示，當自律神經還沒調整回來，大腦無法迅速適應工作節奏，容易出現腦霧、焦慮、倦怠、失眠等問題。

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休假後出現腦霧、焦慮、倦怠、失眠等症狀，在臨床上稱為「長假症候群」。台灣台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，長假症候群會以多種不同的方式表現出來，常見症狀包括：

- 腦霧、專注力下降：放假時大腦慣性放鬆，突然進入高壓狀態會讓思緒變慢、記憶力下降、無法集中。

- 焦慮煩躁：假期結束後，突如其來的壓力讓你心悸、坐立難安，甚至變得易怒、沒耐心，這是交感神經過度興奮的表現。

- 憂鬱、倦怠感：重新面對工作讓你覺得無力、對未來感到茫然，甚至失去動力，這可能與血清素（Serotonin）下降有關。

- 失眠、嗜睡：假期作息混亂，導致生理時鐘錯亂，可能出現入睡困難、淺眠、多夢，或相反地白天昏昏欲睡，這與褪黑激素（Melatonin）分泌不穩定有關。

- 頭痛 、神經緊繃：長期放鬆後突然高壓，容易引發緊張性頭痛、偏頭痛，還可能伴隨頸部僵硬、眼睛疲勞、耳鳴、眩暈，與自律神經紊亂有關。

- 短暫腦霧 、感覺異常：突然覺得四肢沉重、思考遲鈍、語言組織困難？這可能是假期多巴胺（Dopamine）刺激過度，導致調節不良。



如何讓神經回歸工作模式？

林舜穀強調，這種現象可能會持續二至三天，民眾如果想要快速進入工作模式，建議可以透過以下5大方法，幫助神經回歸工作模式。

1. 調整神經節律

每天固定時間起床，利用晨光調節生理時鐘，讓身體慢慢適應規律作息。

2. 減少交感神經過度興奮

透過深呼吸、冥想、溫熱泡腳，幫助副交感神經啟動，降低焦慮感。

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3. 提升血清素及多巴胺

攝取高色胺酸食物（香蕉、堅果、乳製品），搭配運動，促進大腦神經遞質平衡，改善情緒與專注力。

4. 設計緩衝期

第一天上班避免馬上處理高壓工作，先從簡單任務開始，讓大腦循序漸進適應。

5. 紓緩頭痛與神經緊繃

嘗試顱內釋放按摩、頸部伸展，減少緊張性頭痛與自律神經失衡的不適。

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超有效！按2穴位喚醒大腦

除了上述方法，民眾也可以按靈骨及大白以下兩大穴位醒腦。林舜穀指出，這兩大穴位是經外奇穴，位於手掌第一、二掌骨之間，屬於「靈龜八法」，具有振奮陽氣、調節自律神經、提升專注力的效果，特別適合長假後氣虛、疲倦、腦霧、精神不濟時按壓。

林舜穀說，這兩個穴位對交感神經與副交感神經有調節作用，能幫助你 快速進入工作模式，減少焦慮與疲倦感。平時多按壓靈骨及大白穴位，能幫助氣血運行，快速找回精神。同時也能促進腦部供血，緩解因血流滯緩、氧氣供應不足而產生的 腦霧、思考遲鈍、記憶力下降。

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