【益生菌】抗病毒增免疫力8大好處　膠囊口服液6款形態點揀最好？

新冠肺炎第三波正在爆發，要減低受感染機會，除了戴口罩、勤洗手，還可透過多運動、吸取不同營養來增強免疫力，對抗病毒。其中益生菌便是其中一種廣為人知的營養素。與富含益生菌的食物相比，補充劑更能確保每日的攝取量，但你又知道市面上各種形態的補充劑，哪種最有效嗎？

按圖看清益生菌8大好處：

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益生菌是一種好的細菌，適量攝取有益健康，有助恢復腸道中好、壞菌的平衡，可以促進腸道健康，亦可預防和減少服用抗生素和水土不服引起的肚瀉。另外，德國的報告發現，攝取益生菌還可改善心理健康。而丹麥的研究亦指益生菌可降低LDL「壞」膽固醇來維持心臟健康，也能降低血壓。一些益生菌更可促進體內產生天然抗體，增強免疫細胞，亦可使人長時間保持飽腹感，燃燒更多卡路里以減少脂肪。

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按圖看清各種形態益生菌補充劑：

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1. 錠劑

根據《PUBMed》在美國進行的研究，透過對10名研究對象進行傷口癒合測試，發現錠劑益生菌可以促進新陳代謝、増強免疫力，同時方便攜帶。

注意：

- 製作過程中益生菌易死亡：用高熱加壓的方式製成的錠劑，益生菌在製作過程中已大量死亡。

- 增胃壁被侵蝕風險：為方便攜帶亦會加上糖衣和定型劑，但益生菌一般在空腹時服用，以免分泌的胃酸破壤益生菌。不過，胃部會為分解錠劑外層而分泌胃酸，當胃酸分泌過多而無其他食物，會對人體造成負擔，令胃壁被侵蝕，嚴重甚至會形成胃穿孔。同時又使益生菌因胃酸而死亡。

錠劑（Taken/Pixabay）

2. 膠囊

最方便、最容易服用的形式之一。市面有售的膠囊分為葷食的明膠和植物性膠囊 （HPMC），對素食者友好，而且容易被分解，不會對人體造成負擔，同時亦可避免營養流失。

注意：

- 缺乏冷藏部菌會死亡：據《 Consumer Lab》的報道，膠囊需要放進雪櫃儲存與否需視乎標籤，因為有些益生菌如凝結芽孢桿菌和益生菌酵母菌株對溫度和濕度不敏感，不需要冷藏。但亦有益生菌對溫度和濕氣敏感，需要冷藏保護，否則容易令菌死亡。

3. 咀嚼片

主要為不太適合吞嚥藥丸的人或小童而設，咀嚼片包含各種不同的益生菌，形式方便，而且穩定性亦偏高。

注意：

- 咀嚼影響成效：根據《WebMD》報導，在咬碎咀嚼片的過程中亦有可能將原本被妥善保存的益生菌破壞，令其功效下降。

咀嚼片（Brett Hondow/Pixabay）

4. 口服液

《WedMD》的報道提到，液體形態的益生菌是以最新鮮，最有效的形態保存。

注意：

- 穩定性欠佳：因為這些益生菌在溫暖的溫度下不穩定，所以一般要儲存於雪櫃。另外根據專門探討益生菌知識《Probiotics 101》的網站指，口服液作為培養液，而非活性菌出售。活性菌容易在液態儲存狀態下死亡，因此穩定性欠佳，有機會一進入食道便被破壞掉。

5. 益生菌飲料

《Probiotics 101》的報導提到，市面上有許多聲稱含有益生菌的飲料，當中某些飲料確實含有豐富益生菌，如水克菲爾（Water Kefir）是可以獲取天然益生菌的健康方法。

注意：

- 益生菌菌株較少：與許多優質膠囊益生菌補充劑所含的數十種菌株相比，許多含益生菌的飲料僅包含3至4種益生菌菌株。

- 穩定性較低：這些飲料在製作過程亦可能添加其他化學物質，降低益生菌的穩定性。

6. 粉末

益生菌粉也是細菌友好的常見形式。粉末的最大優點是能夠將它們摻入各種物質中，包括果汁、乳酪、蘋果醬等。

注意：

- 多含添加劑：根據專門研發益生菌的加拿大團隊MSPrebiotic，廠商一般為了使粉末更易入口，會加入各種添加劑如代糖、果汁粉等，但這些人工添加物長久服用會對身體造成負擔，而且沒有外層保護，容易被體液侵蝕破壞掉，令益生菌死亡。

日常飲食中，有至少10類食物含益生菌。按哈佛健康雜誌資料，大多數發酵食品也是益生菌食品。(按圖)

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哪種益生菌最好？

《WebMD》的報導建議，購買益生菌時，最重要的是益生菌的數量和生存能力。此外亦要注意益生菌所包含的特定菌株，因為不同的菌株會對不同的系統產生影響。

選擇益生菌時，需要注意以下幾點：

- 購入益生菌時應小心檢查標籤的內容和到期日，確保成份安全有效。

- 留意標籤有：

國際品質標準如食物安全重點控制（HACCP）

食品安全管理體系（ISO22000）

政府的健康食品認證或是國家品質標章（SNQ）

食物安全重點控制標籤（One Earth Gourmet）

益生菌需要透過良好的包裝技術如：冷凍技術、膠囊、或是某些廠商會有專利包埋技術來運送，才能保護益生菌經過消化系統，抵抗各種體液的侵蝕，順利到達結腸並短暫附著及活下來，才能發揮作用。

在選擇益生菌時，也需要查看廠商是否有定殖增生技術，才能令益生菌順利生長在腸道中，並有較高的存活率。為使益生菌在體內存活，補充劑亦應有活性菌和益生質來提供養分，如乳寡糖。

不同的品牌包含不同的菌種和數量，因此務必仔細閱讀標籤以檢查清楚成分。

資料參考：Consumer Lab，WebMD，Probiotics 101