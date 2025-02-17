骨刺｜點解骨刺愈趨年輕化？醫生提醒：過度依賴護腰或增惡化風險

現代人生活多以坐姿為主，除了辦公桌前坐滿8小時以外，追劇、看書也常一坐就是好幾個小時。長期的姿勢固定、僵硬，可能會讓身體長出骨刺，除了年長者會受骨刺困擾，醫師臨床上觀察，近年已有骨刺年輕化趨勢，20、30歲的年輕人也長出骨刺。



骨刺如同警示燈，提醒需改變習慣

台灣國泰醫院神經外科主任謝政達形容，骨刺像是身體保護機制，長期的姿勢不良、肌肉緊繃，骨頭為了自我保護而多長一節，但可能因此壓迫到神經，造成「痠、痛、麻」等症狀。他進一步說明，骨刺的出現就是在提醒身體，生活或工作習慣可能出現問題。

骨刺會有什麼症狀？如何避免骨刺發生？（按圖看清👇👇👇）

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不論是使用電子產品、追劇及讀書，或是長時間從事電腦、繪圖等工作，高時數的，就可能衍生骨刺問題。對於處在辦公桌前的上班族，謝政達建議需適時紓緩肌肉，體重超標的民眾也可建議減重。由於坐姿需承受上半身的力量，體重愈重、脊椎負重就愈多，減重才能讓脊椎喘口氣。

護脊產品不是萬靈丹，長骨刺可牽引治療

謝政達表示，疼痛本身就是警訊，可以透過服藥、復健治療，更重要的是改善生活型態——即使最終以手術取出骨刺，但持續同樣的工作或習慣，難保骨刺不會再度長出。嚴重的骨刺可能會壓迫到神經，止痛藥只是治標，還可能增加肝、腎負擔。除了較積極手術治療外，也可以坐牽引治療，拉開骨骼與肌肉的空間，減緩神經壓迫。

市面上發展出護頸、護脊相關座椅及靠墊，謝政達提到，不論是什麼功能的產品，仍需留意使用當下的姿勢。靠墊可以讓肌肉不至於那麼緊繃，但重點還是不要坐太久，「這些用品如果讓你看更久，可能會愈來愈嚴重。」他建議民眾固定姿勢不要超過30分鐘，可以起身走一走、活動筋骨，讓肌肉放鬆、脊椎回正。

▼紓緩骨刺痛運動👇👇👇

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有動就能避免骨刺！長輩不應過度依賴護腰

謝政達特別強調，部分長者習慣穿著護腰，幫助脊椎維持固定姿勢，讓肌肉得以喘息。不過，連續24小時都穿戴護腰，會讓護腰取代身體肌肉的機能，導致肌肉萎縮、流失。所以，常見到長者一拿掉護腰，脊椎就開始痛起來，反而更依賴護腰，造成惡性循環。對此，他建議長輩們拋開護腰的束縛，並鍛鍊肌肉力量，「有動就有進步的機會」，降低骨刺發生率。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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