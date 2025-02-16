肩頸痛｜打掃後手麻無力以為中風？3穴位按摩、熱敷緩解肌肉緊繃

台灣一名50多歲的洪小姐，忙於年前打掃整理家務，不久自覺左側肩頸肌肉痠痛、無力，特別是在上舉時，感到明顯角度受限，嚴重時甚至會牽連至前臂麻木，影響日常生活，擔心會不會是中風，於是前往中醫科尋求協助。



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中風自我檢查 牢記4個步驟

經過醫師診斷後，告知應該是重複過量的打掃動作讓肌肉發炎腫脹，進而導致相關症狀發生，衛教自我檢查中風的四個步驟「FAST」：

一、「F」就是FACE，對著鏡子觀察微笑時的臉部表情是否對稱、有無下垂跡象。二、「A」就是ARM，雙手往前平舉，閉著眼睛數到十，觀察其中一隻手會不會無力下垂。

三、「S」就是SPEECH，簡單說一段句子，聽看看是否清晰完整，以上三種症狀若出現其一就要趕快送醫。

四、「T」就是TIME，要明確記下症狀發作的時間點，把握急性中風搶救的黃金三小時，立刻送醫並告知醫療人員發作時間。



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肩關節痠痛 可能與這些原因有關

洪小姐接受了針灸及傷科手法治療，疼痛大幅減輕，活動角度也顯著增加，讓她重拾日常生活的樂趣。台灣台北市立聯合醫院忠孝院區中醫科主治醫師張琮瑋說，這種肩關節的痠痛可能與長時間的姿勢不當、勞累以及肌肉緊繃有關，而通過針灸治療刺激特定穴位，能促進血液循環，減輕疼痛，傷科手法則可對肩部的肌肉和關節進行調整，進一步改善活動範圍。

▼根據手麻的狀況，推測可能的原因（按圖👇👇👇）

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簡單3個穴位按摩 緩解肌肉緊繃

另外，張琮瑋提供一些簡單的保養方式和穴位按摩。首先，建議在疼痛初期多做休養，避免過度活動，以免加重傷勢。其次，熱敷可以有效促進局部血液循環，減輕肌肉緊繃感。在症狀緩解後可以循序漸進的進行適度的肩部運動，以保持關節靈活性和肌肉強度，並維持良好姿勢，避免長時間固定姿勢或反覆動作。常用穴位如下：

一、風池穴：位於頸後枕骨下緣、兩筋外側凹陷處，按之微微痠脹可緩解肩膀肌肉僵硬。

二、手三里穴：位於手肘橫紋下三指幅寬處，可改善肘臂疼痛、麻木無力感。

三、養老穴：位於手腕背面小指側尺骨小頭近端凹陷處，可緩解肩背疼痛、活動不利等症狀。



3個穴位按摩緩解肌肉緊繃（台灣台北市立聯合醫院圖片）

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