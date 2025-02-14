頭暈｜怎樣判斷是頭暈還是眩暈？1療法增平衡感、改善動態視力

頭暈很常見，但它既沒有昂貴的特效藥，也少有精妙的手術可以治療，導致很多病友，不但頭暈醫不好，也欠缺一個詳盡合理的解釋，無法擺脫頭暈的痛苦，生活品質很差，還一直生活在焦慮困惑中。



對於慢性頭暈，醫界證實「前庭復健運動」有一定程度的改善。

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怎樣判斷是頭暈，還是眩暈？如何跟醫生闡述病況？

「眩暈」代表一種轉動或移動的錯覺；而「頭暈」相對上來講是一個比較模糊而廣泛的名詞。傳統上會把頭暈分為4類：眩暈、昏厥感、不平衡感、難以形容的頭暈。由於眩暈症發作，是由前庭系統出問題所引起，發作時看出去的景物會天旋地轉；這樣的天旋地轉是眼振所引起的錯覺，因此醫生在診斷眩暈症時，眼振的判別是一個很重要的依據。

由於病人很難明確講出頭暈的感覺，因此下列的幾點線索，民眾應該要記得，以便於醫生判斷病情：

1. 記下頭暈發作的時間長短、會不會復發？以及多久復發一次？

2. 會不會因為姿勢改變或其他什麼特定原因發作？

3. 除了頭暈之外，有沒有其他相伴隨的症狀？



常見造成頭暈與眩暈的疾病有哪些？治療方式一樣嗎？

頭暈的原因非常多，治療方式也不盡相同。許多民眾以為頭暈只有「內耳不平衡」和「腦中風」二種病因，其實，「內耳不平衡」並不是一種病症，也不是一個診斷結果，它只是代表頭暈問題發生在內耳。內耳不平衡背後的病因有很多，常見包括耳石脫落症、梅尼爾氏症、前庭神經炎等。

以急診室常見的眩暈症─前庭神經炎來說，會有嚴重的眩暈、嘔吐，持續一天以上；幾天後，眩暈漸漸停止，轉變為頭暈，走路不平衡，持續幾個星期，或 2、3個月，甚至更久。前庭神經炎在改善症狀急性期除了止暈、止吐藥之外，短期的類固醇治療可以改善症狀；但過了急性期後，應該儘早停掉止暈藥，開始進行前庭復健運動。

「平衡復健」訓練改善頭暈症狀（按圖👇👇👇）

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而最常見的眩暈症──耳石脫落症，一般止暈藥只能稍微控制耳石脫落症的症狀，主要的治療方法是物理治療，也就是所謂的「耳石復位術」。耳石復位術的治療不但成功率很高，而且治療成功的病人通常會獲得立即的改善。

至於症狀有偏頭痛病史、畏光怕吵的前庭性偏頭痛，治療上除使用偏頭痛預防性用藥外，規律生活習慣也是治療的方法。因內耳的內淋巴水腫引起的梅尼爾氏症，症狀上有反覆眩暈、耳鳴和低頻的聽力障礙，治療上則是要吃限鹽飲食，使用血管擴張劑、利尿劑治療。

按圖了解耳石移位（按圖👇👇👇）

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前庭復健運動：前庭神經炎、對雙側前庭病變、老人頭暈最有效

對於慢性頭暈中常見的雙側前庭病變，並沒有特效藥，主要治療方式是前庭復健運動。前庭運動可以改善暈感，改善動態視力和讓平衡感進步。另一個慢性頭暈中常見的持續性姿勢知覺性頭暈，是給予促進血清素的藥物，治療期約半年，認知行為治療、前庭復健運動都是有效的輔助治療。

至於老年人常見的頭暈─多重感官退化之頭暈，目前也沒有特效藥，也是以前庭復健運動和預防跌倒為主，另外，情緒影響和藥物副作用，也時常加重這一類的頭暈，所以治療情緒問題和減少不必要的藥物也會改善此類頭暈。至於合併複視、口齒不清、手腳麻木或乏力的急性眩暈，這類腦中風或其他危險性暈眩的機會＜5％，民眾需要有所警覺，但不需過度擔憂。

6狀況造成暈眩（按圖👇👇👇）

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「前庭復健治療」能改善慢性暈眩

頭暈的非藥物治療法中，被專家研究最多的就是「前庭復健運動」，目前在歐美等醫療機構，治療慢性頭暈也是採用「前庭復健運動」為主要治療方式。這是針對前庭功能障礙所導致的頭暈，由專業的前庭復健治療師所設計的一套運動練習計劃。

前庭復健運動確實對大部分的慢性頭暈，都有一定程度的治療效果，對頭部轉動或走路會加重的暈眩又特別有效。持續的前庭復健運動，不但可以改善暈眩，減少止暈藥使用，更可以穩定視覺，增進平衡感。

本文摘自：《［圖解影音］臨床實證 終結慢性暈眩的前庭復健運動》張滋圃．吳宜璋．李薰華．陳致中．黃子洲．宋碧愉．廖玟玲 著

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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