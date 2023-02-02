諾如病毒｜傳染力強！家有患者要注意 5重點避免交叉感染

每年11月到3月為諾如病毒（又稱諾羅病毒）流行好發期，因此也有不少大規模的感染病例往醫院報到。



諾如病毒傳染力強，一點點病毒便可以致病，容易引發群聚感染。隨時注意手部衛生、勤洗手，便是自保的第一步。

諾如病毒是什麼？感染會怎麼樣？5重點避免交叉感染（按圖👇👇👇）

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諾如病毒是一群引起「病毒性腸胃炎」的RNA病毒，傳染力極強，只要少量病毒便可以致病。所有年齡層的人皆有機會感染諾如病毒，諾如病毒潛伏期為1~2天，感染諾如會使人噁心、腹絞痛、嘔吐、腹瀉，也有可能使人發燒、寒顫、倦怠、頭痛、肌肉痠痛，大部分的人都可以完全康復，不會留有後遺症。

諾如病毒為RNA病毒，基因變異大，即使感染過未來仍有可能重複感染，目前沒有可以治療的抗病毒藥物與可預防的疫苗。所以諾如病毒總會在某些季節席捲而來，引起一陣感染潮。

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家有諾如病人5重點要注意！才能避免交叉感染

家裡有人感染諾如病毒，其他健康的家人該怎麼辦呢？患者與家人都得一起注意衛生，才能有效避免進一步交叉傳染。5個預防重點如下：

1. 配戴口罩：

家中若有人感染諾如病毒，其他家人難免需要接觸病人或處理其嘔吐物、排泄物，為了避免透過飛沫傳染，清理時應配戴口罩保護好自己。

2. 以漂白水消毒：

由於酒精性消毒劑對諾如病毒效果不佳，患者接觸過的環境及器物表面建議以稀釋過的漂白水消毒。一般建議以20cc市售漂白水（約5％）加上1公升的清水稀釋，用於清理環境，記得配戴手套以免漂白水傷手。

3. 正確洗手：

在接觸患者後、用餐前、如廁後也務必用肥皂或洗手液正確洗手，將可能接觸到的病菌通通撲殺。

10個常見處理食物常犯錯誤（按圖👇👇👇）

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4. 症狀緩解不代表無病毒：

研究指出有些患者即使症狀緩解，散播病毒的能力仍可以持續長達2週，因此只要家中有病人，便要持續注意衛生習慣並盡量避免與他們共食。

5. 煮飯換別人：

感染者也要避免處理餐點，以免病毒污染食物進而傳染給其他人。

無論平時溫度高低、家中有患者與否，手部的清潔都很重要。不能因寒冷就隨便洗手，特別是流行期的冬季，一定要養成勤洗手的習慣，確實用肥皂或洗手液清洗雙手，同時注意食品、環境衛生，務必將食物煮熟後再食用。

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