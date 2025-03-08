男士泌尿｜陰莖腫痛竟是包皮發炎！包皮過長合併2因素恐反覆發炎

台灣現年45歲的陳先生，因陰莖腫痛、排尿疼痛且包皮無法翻起等問題前來就診。醫師檢查發現，陳先生的包皮紅腫，尿液中出現大量紅白血球、細菌及糖分，確診為「包皮發炎」。



經口服抗生素及藥膏治療，發炎情況獲得緩解。考量到陳先生的狀況，醫師進一步安排了自動縫合器包皮手術。術後2週，縫合釘自然脫落，傷口也順利癒合。

包皮太長當心有四危險（按圖了解 👇👇👇）

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反覆發炎致包皮狹窄 醫：盡早就醫避免惡化

台灣書田診所泌尿科主任醫師周固指出，許多男性自覺有包皮過長問題，但是有的可以翻開清洗就不以為意，也有些翻不開也不理會，直到出現紅腫疼痛才驚覺事情不對，趕快就醫。

排尿疼痛竟與包皮有關！周固說，常見導致包皮龜頭炎的原因，包括包皮過長、衛生習慣不佳，各種感染及受傷等。會出現包皮局部紅腫、有分泌物，發炎時在包皮上出現的裂傷會造成排尿疼痛，甚至排尿困難等症狀。

周固提到，當包皮反覆發炎時，會在包皮上造成裂傷及結痂，導致包皮口愈來愈狹窄，更難翻開，清潔困難，而難以痊癒。反覆包皮龜頭炎的患者中，半數以上有包皮過長的情況，當合併有糖尿病及體重過重時，發生率就更高。這是因糖尿病患的血糖倘控制不佳過高時，抵抗力就會降低，有傷口時就需要較長時間才能癒合，當包皮發炎時引起的撕裂傷就不容易康復痊癒，增加反覆感染發炎的機會，甚至有部分人不知有糖尿病，直到反覆包皮炎時才發覺血糖早已失控。

泌尿道癌症5前兆（按圖看清👇👇👇）

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接受包皮切除手術 可減少陰莖癌等疾病風險

治療方面，輕微者可使用局部藥物治療，嚴重時須控制感染及血糖，再安排手術，倘發生包皮嵌頓時，要先做復位或切開手術。手術方式除了傳統環切手術外，還有自動縫合器包皮手術可選擇，能同時切割包皮、止血及縫合1次完成，手術時間短，出血少，傷口平整美觀，術後疼痛和腫脹較少。

最後周固提醒，有研究顯示，接受包皮切除手術可減少陰莖癌、配偶的子宮頸癌、性病、包皮反覆發炎的機率。包皮過長不是病，但是要好好照顧，照顧不好容易得病，反覆的包皮龜頭炎、包皮嵌頓、小便阻塞時，建議應作預防性包皮切除，沒有年齡的差別，有前述困擾者，可與醫生討論評估適合的治療方式。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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