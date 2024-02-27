男性健康｜包莖70年沒處理 老翁罹「陰莖癌」手術後長度減半！

包莖可能會導致污垢、細菌和皮脂積累，若長期欠缺清潔，或會衍生細菌感染、發炎或異味等問題，也會增加患上泌尿科疾病的風險。台灣就有一名7旬老人包莖70年從沒想過處理，某日突然發現龜頭異常硬化，求醫才發現原來罹患了陰莖癌。



近日，台灣泌尿科醫生邱鴻傑在當地節目《醫師好辣》中分享案例指，曾有一名70歲的男患者來向他求診，該名患者發現自己的龜頭前端變硬，「但不是勃起那種硬」，且不會疼痛。邱醫生指，當時就懷疑他會否是患上了陰莖癌，建議進行切片檢查。邱醫生亦表示，這名患者雖然已生兒育女，但在七十年的人生中，卻從未見過自己的的龜頭，檢查結果果不期然確診了「鱗狀上皮細胞癌」，亦即是俗稱的「陰莖癌」，醫生亦只好為他進行龜頭切除手術，從此陰莖長度減半，造成患者心理極大創傷。

小朋友亦要清潔陰莖嗎？

邱醫生提醒，即使是小童亦不可疏忽陰莖的清潔。他解釋，近九成未滿一歲的嬰兒都是包莖狀態，由於發育未完全，包皮和龜頭仍是黏在一起，若家長過於用力推動包皮可能會造成撕裂傷，正確的做法是在洗澡時使用棉花棒，只在洞口附近進行清潔即可。

至於小朋友是否需要割包皮，邱醫生就解釋通常只有兩類小朋友才有割包皮的必要，第一：是泌尿道反覆感染；第二：就是基於宗教原因，否則都會建議青春期發育完成才會考慮。

泌尿道癌症5前兆（按圖看清👇👇👇）

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什麼是「陰莖癌」？

正如身體的其他部位，陰莖亦存在患癌的風險。陰莖癌是一種罕見的男性生殖器官癌症，根據香港癌症資料統計中心數據，由2011至2020年，香港每年約有40至60個陰莖癌新症個案。而在其中，約90%的個案都屬於鱗狀細胞癌，通常發生於中年以後男性被包皮蓋著的龜頭或包皮內面。

由於腫瘤隱藏在包皮之下，除非有意翻開包皮檢查，否則難以發覺。另外，除非受到嚴重的細菌感染，否則患者很少會感到痛楚，因此病情往往發展到中後期才被人發現。

陰莖癌通常與多種因素有關，包括以下可能的危險因子：

1. 重複發生的陰莖發炎：包括包皮炎（包皮的發炎）和龜頭炎（龜頭的發炎）。 這些發炎可能與不良的衛生習慣、性傳染感染和菸草使用等因素有關。



2. 未有割包皮：未行包皮環切手術的男性，特別是長期存在包皮過長或包皮嵌頓的情況下，患陰莖癌的風險較高。



3. 病毒感染：感染人類乳突病毒（Human Papillomavirus，HPV）與陰莖癌之間有一定關聯。 特定類型的HPV感染可能增加陰莖癌的風險。



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陰莖癌常見症狀

陰莖癌的症狀可能因個別情況而異，但常見的症狀包括：

- 陰莖上的瘡口、斑塊或潰瘍



- 陰莖皮膚的異常增厚或變硬



- 陰莖頭部或冠狀溝的異常腫塊



- 陰莖頭部的紅斑、潰瘍或疼痛



- 陰莖敏感度的改變



- 陰莖下的腫塊或腫脹淋巴結



預防陰莖癌的關鍵是保持良好的生殖器衛生、定期檢查、避免性傳染感染以及根據醫生建議進行適當的預防性疫苗接種（如HPV疫苗）。

6大方式預防泌尿道感染、降低復發率（按圖👇👇👇）