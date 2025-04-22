失智症｜長者玩手機非壞事 研究：降低失智風險效果比運動更好！

一般而言，大部份人都認為長時間盯著屏幕會影響健康，小則導致失眠、大則會損害視力。不過，原來使用手機亦並非只有壞處。早前，有研究就指出，使用手機可使認知能力下降的風險降低 58%，



綜合外媒報道，德國神經學家和精神病學家 Manfred Spitzer 曾在 2012 年提出「數位失智症」假說，指出數位設備使用增加導致對科技的過度依賴，反過來削弱我們的整體認知能力，主要原因是被動螢幕時間增加、將認知能力轉移給技術、更容易受到干擾。

然而，美國貝勒大學和德克薩斯大學的神經科學家進行的一項新研究卻顛覆了對「數位失智症」的傳統認知——研究表明，50歲以上中老年人規律使用智慧型手機等數位設備，認知衰退風險比少用手機者降低58%，效果甚至比做運動（降低約 35%）或維持健康的血壓（降低約 13%）更好。

這項發表在《自然·人類行為》期刊的研究分析了全球57項研究、涵蓋41萬1,430名平均年齡69歲的成年人數據。研究針對的形式包括電腦、智慧型手機、網路、電子郵件、社交媒體或「混合/多種用途」。

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三大關鍵保護機制 學習新技術是種有助鍛鍊腦力

研究人員認為，研究分析數位技術之所以對老年人認知能力有益，主要源於三個因素：

認知挑戰：學習使用新軟體、解決技術問題等過程能持續鍛鍊大腦；



社交連結：視訊通話、即時通訊等維持社群網絡；



功能補償：GPS導航、電子提醒等功能彌補記憶力下降。



研究人員強調，研究結果並不代表全面支持無意識地使用手機，由於這項研究對象在研究開始時已經是 69 歲了，現代科技與他們年輕時候接觸的技術差太多了，使用數位技術對他們而言，必須付出很大的努力。

研究負責人Michael Scullin教授解釋，「當長輩抱怨『手機好難用』時，這種挫敗感恰恰反映他們正在進行認知鍛煉。」

研究人員表示，智慧型手機對大腦老化的益處可能取決於使用方式。Michael Scullin教授表示，「像是觀看電視一樣使用數位設備（被動和久坐），無論對身體或是精神上都不太可能帶來好處。但是，我們的電腦和智慧型手機也可以刺激精神、提供社交聯繫，並補償隨著年齡增長而下降的認知能力，這些用途一直以來都被視為有益於認知老化」」

沒有參與該項研究的專家認為，數位科技的應用與認知能力之間的聯繫仍不完全清楚。不過，這項研究結果至少能讓人放心，適度地使用電子產品。此外，研究結果也代表研究人員不需再執著在螢幕時間長短這種盲目接受的觀念。

當下次長輩要求我們教他們使用手機新功能，不需要假設他們學不會，而是可以更積極一點，教他們更多，幫助他們鍛煉大腦，增強認知功能。

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