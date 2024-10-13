腳趾痛｜撞到腳趾讓人疼痛難忍？按摩1位置放鬆伸趾肌群緩解疼痛

許多人都有不小心撞到腳趾的經驗，總是痛到哀哀叫，為什麼撞到腳趾特別痛？如何緩解腳趾疼痛？踢到腳趾是會骨折嗎？



物理治療師提醒，若出現嚴重瘀青或難以忍受的疼痛，要及時就醫檢查。

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撞到腳趾痛好久？可能是肌肉拉傷

腳趾撞傷常讓人疼痛難忍，台灣物理治療師「三個字SunGuts」說明，腳趾是我們身體神經末梢的所在，由於缺乏脂肪組織保護，一旦受到外力撞擊，疼痛感往往直達骨頭，讓人痛不欲生。SunGuts表示，許多人在腳趾撞傷後，連走路都感到不舒服，但這並非骨頭受傷所致，而是肌肉拉傷所引起的不適。

SunGuts解釋，當腳掌抬起時，「伸趾肌群」會拉動腳趾，使其向上抬起。當腳趾遭受撞擊後，若疼痛遲遲未見好轉，可能是因為伸趾肌群受到拉傷，導致不適感持續存在。

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按摩撥動「腳踝肌肉」緩解疼痛

面對腳趾撞傷後的疼痛困擾，SunGuts建議可以透過按摩腳踝處的肌肉來放鬆伸趾肌群。做法是：用三根手指併攏，在腳踝轉折處撥動肌肉，尋找有痠痛感的位置，對症按摩，可有效緩解不適。

撥動腳踝轉折處的伸趾肌群，改善腳趾不舒服。（SunGuts影片截圖）

撞傷腳趾是否骨折？痛到整片瘀青馬上就醫

SunGuts也提醒，若腳趾撞傷後出現嚴重瘀青，甚至疼痛難耐，建議應及時就醫，透過Ｘ光檢查，以確認是否有骨折的情況，以免延誤治療，影響日常生活。

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