腳抽筋｜半夜腿抽筋痛醒影響睡眠？睡前做3件事讓人一夜好眠

天氣轉冷，有時睡得正香便突然被抽筋痛醒，實在惱人又影響睡眠品質。大家常說缺鈣、電解質不足容易造成抽筋，但冬季發生的抽筋，通常是因為周邊血液循環不良的關係。



要如何一夜睡得安穩呢？睡前3招讓人一夜好眠。

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為什麼腿會抽筋？

醫學上的抽筋並不是「筋」在抽動，而是肌肉突然發生不自主的收縮，導致僵硬與劇烈疼痛。以下為一些腳抽筋的原因：

- 周邊血液循環不良：最常見的腳抽筋原因。

- 肌肉疲勞

- 環境溫度改變：因溫度下降，血管收縮，末梢血管循環不良，使肌肉缺血進而「抽筋」。

- 電解質問題：缺乏鈣質，或是鈣、鎂不平衡，也可能會讓神經訊號傳遞錯誤，對肌肉發出「伸直」訊號而造成抽筋。



睡前3招讓腿乖乖不作怪

1. 熱敷

根據以上所述，可以知道冬季腿抽筋的原因很大部分來自於溫度變化導致的血液循環不良。因此充足替腳部保暖，就能讓周邊血液順利回流，避免肌肉缺血導致的抽筋狀況發生。

因此睡前熱敷，使用熱毛巾熱敷或泡泡腳，就能讓腿部溫暖。不過人的皮膚很容易燙傷，若直接接觸皮膚溫度建議低於45℃，且持續時間不建議超過15分鐘，因為血管過度擴張也會對心臟帶來負擔。

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2. 按摩

肌肉的不自主伸直、收縮導致抽筋的情況發生，因此睡前放鬆肌肉也有助改善半夜腿抽筋的狀況。可以用滾輪按摩小腿，或是做弓箭步、坐姿體前彎來讓小腿伸展。但也不要用力過猛以免肌肉過度疲勞，增加抽筋的風險。伸展時可以感覺稍微有拉到，停留10~15秒就好。

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3. 喝牛奶

鈣質缺乏也會造成抽筋，適時補充鈣質也可助眠，因此可以在睡前喝一小杯牛奶幫助提升睡眠品質。

如果上述3招都做完，腳還是半夜常抽筋，表示身體可能有其他疾病，像是靜脈曲張、肝臟疾病等，建議還是早點到家醫科進行初步問診比較好。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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