手腳冰冷｜末端循環不佳或是4疾病！中醫教按體質飲4暖身茶飲改善

隨著氣溫驟降，身體血管因熱脹冷縮會隨著低溫收縮，導致手腳末端的血液無法正常足夠的供給，在血流量減少、血液循環減慢的情況下，手腳就會出現冰冷的狀況。



除了天冷導致末稍循環不佳引起手腳冰冷，有些疾病也會讓手腳冷吱吱。台灣中醫師郭訓宏提醒，若有長期末端循環不佳導致手腳冰冷的情形，需要提防可能是是心血管疾病、糖尿病、雷諾氏症、貧血等疾病引起，建議最好到醫院做進一步檢查。

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手腳冰冷在中醫屬於「厥症」

郭訓宏強調，以中醫角度來說，手腳冰冷在中醫屬於「厥症」的範疇。在《黃帝內經素問．厥論》中，分類說明了寒厥、熱厥、以及六經厥證的症狀。一般來說，虛寒體質的人，除了手腳冰冷之外，膚色也較白，從小容易有呼吸道的症狀，如氣喘、鼻塞、流鼻水等，因腸胃吸收不佳，因此大都體格偏瘦弱。

通常虛寒體質的人，若營養攝取不均，也易伴有血虛的症狀，此時除了手腳冰冷之外，甚至還會出現麻木的感覺。郭訓宏指出，這兩類體質的人適合在冬季適量進補，能夠有效改善冬天手腳冰冷的不適。

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胸腹熱、手腳卻冷吱吱，不能吃補

而另一種常見手腳冰冷與虛寒體質無關。在《傷寒論．少陰病篇》第288條：「少陰病四逆，其人或咳⋯⋯」其中的「四逆」便是指四肢厥逆、逆冷，也就是手足不溫。此種類型的病人常因情緒壓力過大，導致於肝氣鬱滯無法通達到四肢，此時患者會覺得身體胸腹是熱的，但是手腳卻是冷的。

與虛寒體質相反的是，這種類型的手腳冰冷絕對不能吃補，否則在氣不通暢的狀況下貿然進補，只是像在火上加油，讓人火冒三丈更加火大。此外，濕熱、陰虛易上火體質，也不適合在冬季過度進補。

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手腳冰冷如何解？4道茶飲暖全身

如果無法分清自己屬於什麼體質，建議可以找合格的中醫師分辨體質類型，以免愈補愈大洞。郭訓宏推薦幾款常見的茶飲或藥膳，提供民眾冬天手腳冰冷時，可依照自己的體質類型在家裡飲用，對於改善手腳冰冷更能效果加倍。

● 寒性體質：黑糖薑母茶

● 血虛體質：當歸羊肉湯

● 平性體質：桂圓紅棗茶

● 肝氣鬱型：佛手玫瑰飲 （佛手4錢、玫瑰花1錢）



除了茶飲以外，郭訓宏建議，泡腳也是改善血液循環的好方法。他提到，民眾可以將小腿肚以下浸泡在熱水中，若再搭配具有活血行氣效果的足浴包（注意：肝陽上亢類型的高血壓患者不建議使用），如艾葉、乾薑、赤芍、桑枝等中藥材，效果會更佳。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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