口角炎丨如何避免口角炎反覆發作？養成5習慣預防嘴唇乾裂

為什麼會一直口角炎？口角炎是指兩側嘴角急性或慢性發炎反應，主要原因與上下嘴唇摩擦、感染、營養不良及免疫功能低下等因素有關。



如何避免口角炎反覆發作？

5關鍵習慣預防口角炎復發（點擊下圖看清！👇👇👇）

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口角常濕潤當心細菌滋生

台灣細胞分子生物學專家、清華大學生命科學研究所博士黃琇琴指出，口角炎可以分成由細菌、病毒、黴菌所引起的感染性口角炎，其中最常見的是白色念珠菌或是金黃色葡萄球菌。

很多時候，會因為牙齒缺損、或是假牙裝置不當，造成臉部肌肉鬆弛或是咬合不當，導致嘴角長期處於濕潤狀態而滋生病菌，引起發炎反應，嚴重時嘴角可能會出現局部化膿、出血等症狀。成人的口角炎大多屬此類。

口角炎不只感染 缺B雜、鐵也可能導致口角炎

另外，還有一種口角炎是因為缺乏維他命B雜、鐵、葉酸等所導致，稱為營養不均衡口角炎，特別是因缺乏維他命B2所引起。維他命B2是維持細胞正常新陳代謝的關鍵元素，可以促進紅血球形成、維持神經系統運作及修復皮膚組織，大部分小朋友的口角炎多為營養不均衡所導致。

當嘴角出現脫屑、發紅等情形時，屬於輕微口角炎，只要在嘴角塗抹凡士林就可以改善；但如果雙側嘴角出現一條「裂痕」，就屬於嚴重口角炎，這時候只要開口講話或吃東西，嘴角就會疼痛不已，部分患者甚至會有組織液滲出，大概需要塗抹抗生素藥膏1周左右才能痊癒。要特別注意的是，如果免疫力差，或是不大注意個人口腔清潔衛生，念珠菌的感染不易根除，就容易復發口角炎，帶來生活的不便困擾。

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口角炎一直好不了？5關鍵習慣預防復發

一般說來，口角炎不算嚴重的毛病，但會帶來生活的大不便，因此若能避免發生，還是盡可能的避免。以下是預防口角炎的幾個建議：

1. 多喝水

當我們缺乏水分時會導致嘴唇乾裂，因此，每天攝取充足的水分十分重要。每個人一天所需的水分依個人的體重、活動量和氣候有所差異。一般建議成年人每天約需要喝足2公升的水，然而，在高溫、乾燥的環境中，或大量運動後，可能需要補充更多的水分。

2. 避免在嘴唇上使用不當產品

在選擇護唇膏或唇膏、唇彩等化妝品，甚至漱口水等產品時，需要多注意成分標籤，應該避免使用含有酒精、香料、色素等成分的產品。相反的，應該選擇含保濕成分的產品，如甘油、維他命E和天然植物油，這些成分有助於維持唇部的保濕，以及預防唇部乾裂。

3. 避免長時間暴露在太陽下

太陽中的紫外線（UV）對皮膚有很強的殺傷力，特別是對於嘴唇這種特別薄的部位。紫外線的輻射會加速表皮老化，使表皮的角質層變薄，引起乾燥、脫皮、乾裂等問題。要避免因長時間曬太陽而導致嘴唇乾裂，可以選擇具有防曬功能的護唇膏，以減少紫外線對嘴唇的傷害。

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4. 避免吸煙

因為香煙中的尼古丁會導致血管收縮，減少血液流向皮膚表層，使皮膚細胞得不到營養和水分而加速老化，失去彈性，相對脆弱的嘴唇變得更容易乾燥和脫皮。

5. 避免咬嘴唇

咬或舔唇都是日常生活中的小動作，感覺上無傷大雅，但實際上可能對嘴唇產生負面影響。舔唇的動作會加速唇部水分的蒸發，使嘴唇乾裂；而經常咬唇部則會對嘴唇造成刺激，使皮膚受損。建議吃完東西後，應該養成將嘴唇周圍的食物殘渣擦乾淨，並在嘴唇上塗抹凡士林或護唇膏，盡可能避免舔嘴唇。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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