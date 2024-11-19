牙齒健康｜滿口黃牙影響自信心？5因素易令牙齒變黃注意這些食物

因為牙齒發黃而對外在失去自信嗎？其實，現代人生活常常離不開讓牙齒發黃的食物，因此，除了避免攝取染色食物，還可透過醫療科技，清除表層污垢，徹底擺脫滿口黃牙印象。



台灣牙醫師范姜閎韻表示，牙齒是人的門面之一，牙齒的整潔與整齊度，都會影響自信。隨著現代人對外觀愈來愈重視，除了矯正齒列，愈來愈多人在意齒色，也因此提升了潔白牙齒的關注度。

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許多人疑惑，明明每天定時刷牙，為什麼牙齒還是會漸漸變黃？他解釋，多數人的習慣是早晚刷牙，但若不是「每次吃完東西就刷牙」，長期下來，牙齒仍難免被染黃。

范姜閎韻說，牙齒變色變黃，主要原因來自內在因素和外在影響。內在因素，包括牙髓病變、牙質發育不全，或發育期間接觸到特定抗生素等；外在影響，則是接觸到含有天然、人工色素的深色食物和飲品，造成色素沉積。

范姜閎韻說明，懷孕婦女若有服用含有四環黴素成份的抗生素，可能導致新生兒未來牙齒萌發時出現變色的現象，且會依據服用量的多寡，來決定牙齒變色的程度。

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此外，因蛀牙或牙齒外傷、其他因素而導致牙髓神經、組織已壞死，經口腔細菌分解產生有色化合物，牙齒就會出現色素沉澱、變色。而沒有習慣於餐後刷牙，導致菜渣殘留在口腔內，時間一久形成牙垢、牙菌斑，也會影響齒色。

日常飲食中有許多食物、飲料均含有色素，如可樂、咖啡、紅酒、茶、朱古力、泡菜、咖哩等深色食物，較易附著於牙齒上，造成牙齒染色。此外，抽煙和嚼檳榔等不良習慣，也會影響牙齒顏色，還會對健康和美觀帶來負面影響。

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范姜閎韻臨床觀察，接受齒列矯正的民眾，往往也特別在意齒色，由於醫療技術進步，愈來愈多人選擇矯正齒列跟美白牙齒並行。想要牙齒亮白，冷光美白、亮白牙膏、美齒貼片、美齒精華液等，都是常見的方法。

但無論哪種方法，第一步應先由牙醫進行「噴砂」處理，清除表面污垢來還原齒色，才能讓後續的改善方法發揮最大效用。提醒大家，在使用任何產品前，務必確認合法與合規性，也可先諮詢專科醫師。

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