口乾症｜常忽略口乾問題恐影響味覺？這類型患者恐有淋巴癌風險

口乾會造成口水變少、變濃稠，除了會造成蛀牙、口腔黏膜傷口癒合變慢，嚴重者會有舌頭灼熱感，甚至出現念珠菌感染，不可不慎！



因口腔或喉嚨乾燥所形成的不適，可能不論會導致病患在日常生活中平時或睡覺，都需時常經常額外補充水分，也對生活造成困擾在生活上產生一定程度的困擾。

▼經常口渴，當心可能是這6種疾病造成（點擊下圖看清👇👇👇）

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口水分泌攸關口腔健康 長期忽略口乾問題恐影響味覺

台灣台北榮總家庭牙科吳詩韻主任表示，口乾的原因主要是系統性疾病與一些局部因子有關。系統性疾病包含乾燥症、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、硬皮症、糖尿病、病毒感染疾病、柏金遜症、上呼吸道感染和年長者等等；而局部因子則是藥物、口呼吸、唾液腺問題、喝水量、抽煙等。

口水的功能很多，因此若是長期口乾，將會影響口腔健康。首先口水是具有緩衝液的功能，能使嘴巴內的酸鹼值穩定，口水中也含有抗菌成分，可保護黏膜和牙齒的琺瑯質，預防蛀牙；口水也有保濕作用，幫助口腔黏膜傷口癒合，更可以潤滑食物，讓食物容易吞嚥；此外，唾液還含有消化酵素，可水解食物中的澱粉，也幫助感受食物的味道。

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治療口乾症要遠離咖啡、濃茶等刺激飲料 口腔保健也不可輕忽

吳詩韻主任說明，對於口乾的治療，除了減少飲用刺激飲料，包括咖啡、濃茶或酒等，也可咀嚼口香糖刺激唾液分泌，或使用人工唾液及口腔保濕凝膠；如果已出現潰瘍，可以塗口內膏減緩發炎，但如果是口腔念珠菌感染，就必須需就醫治療。

吳詩韻主任也提醒，不可輕忽平時的口腔保健措施。包括：塗氟、用含氟牙膏、含氟漱口水可降低蛀牙率；用牙刷、牙線或牙間刷，並定期就醫追蹤；如果有配戴活動假牙就要每日清潔，避免假牙成為細菌的温床造成感染，並且要多喝溫水，減少假牙與口腔組織摩擦造成的潰瘍。

▼淋巴癌早期症狀 6大警訊應注意（點擊下圖看清！👇👇👇）

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自體免疫疾病患者罹患修格蘭氏症候群 得淋巴癌機率高

口乾症會影響口腔健康與生活品質，臺北榮總過敏免疫風濕科陳明翰主任表示，若因免疫出現失調而產生的乾燥症叫做修格連氏症候群，大約有高達三成大約有高達3成的自體免疫疾病患者有此症候群，不只口乾，也會有眼睛乾，甚至過乾而有角膜潰瘍的問題，研究也顯示這些患者有更高的機會得到淋巴癌，早期診斷並評估疾病活性，制定良好的治療策略是很重要的。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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