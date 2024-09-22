口乾症｜飲完水還是口乾？留意口水少9大徵狀　嚴重可致口腔潰痬

明明身體就沒甚麼狀況，為甚麼莫名其妙覺得口乾舌燥、喝水都沒用呢？隨着年齡增長，許多人都會發現自己變得容易口乾，口水變少、變黏稠，當心這是「口乾症」的警訊！口乾不但容易導致蛀牙、口腔黏膜傷口癒合變慢，嚴重者更會有舌頭灼熱感，甚至出現念珠菌感染，因此不可不慎！



隨着年齡增長，許多人都會發現自己變得容易口乾，口水變少、變黏稠，當心這是「口乾症」的警訊！（Canva）

臺北榮總家庭牙科主任吳詩韻表示，引起口乾的可能原因包括：

●系統性疾病：老化、糖尿病、乾燥症、類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、硬皮症、病毒感染疾病、巴金森氏症、上呼吸道感染等；

●局部因子：藥物、習慣用嘴巴呼吸、唾液腺問題、喝水量不足、抽菸、常飲酒或攝取咖啡因等。



吳詩韻解釋，口水的功能很多，首先是具有緩衝液的功能，能使嘴巴內的酸鹼值穩定；口水中也含有抗菌成分，可保護黏膜和牙齒的琺瑯質、預防蛀牙。此外，口水也有保濕作用，能幫助口腔黏膜傷口癒合，更可以潤滑食物，讓食物容易吞嚥。而且唾液還含有消化酵素，可水解食物中的澱粉，也幫助感受食物的味道。

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「口乾症」有哪些症狀？可以治得好嗎？

正因口水的功能性眾多，因此出現「口乾症」時，就容易引起口腔或喉嚨乾燥不適，不論平時或睡覺，都需時常額外補充水分，也對生活造成困擾。臨床上常見的口乾相關症狀包括：

1、口腔中有乾、黏的感覺

2、舌頭感覺疼痛或有燒灼感

3、味覺障礙或感覺口中有金屬味

4、口腔潰瘍、念珠球菌感染5、吞嚥困難／說話困難

6、齲齒、牙周病

7、經常有口臭

8、喉嚨乾

9、嘴唇裂



吳詩韻說，對於口乾的治療，除了減少飲用刺激飲料，包括咖啡、濃茶或酒等，也可咀嚼口香糖刺激唾液分泌，或使用人工唾液及口腔保濕凝膠；如果已出現潰瘍，可以塗口內膏減緩發炎，但如果是口腔念珠菌感染，就必需就醫治療。

她也提醒，不可輕忽平時的口腔保健措施。包括塗氟、用含氟牙膏、含氟漱口水可降低蛀牙率；用牙刷、牙線或牙間刷，並定期就醫追蹤；如果有配戴活動假牙就要每日清潔，避免假牙成為細菌的温床造成感染，並且要多喝溫水，減少假牙與口腔組織摩擦造成的潰瘍。

值得注意的是，大約有高達3成的自體免疫疾病患者，會因免疫出現失調而產生乾燥症「修格蘭氏症候群」，症狀不只口乾，也會有眼睛乾、甚至過乾而有角膜潰瘍的問題，研究也顯示這些患者有更高的機會得到淋巴癌，因此早期診斷並評估疾病活性，制定良好的治療策略是很重要的。

控制口乾的局部預防措施：

1、每天用含氟牙膏刷牙至少兩次，並使用牙線，睡前用含氟漱口水

2、常喝水或無糖飲料，確保充足水分。飯後用水漱口，床邊放水壺

3、避免吃太鹹或太甜食物。小口慢慢吃，也避免吃乾燥或硬脆食物

4、只在用餐時攝取飲食中的糖分

5、依照醫療保健專業人員的建議使用口腔護理產品

6、咀嚼蔬果，刺激唾液分泌；也可在飯後咀嚼無糖口香糖

7、避免炎熱乾燥環境，可在臥室使用濕度調節器

8、晚上取下活動假牙，放入杯中浸泡清潔

9、避免抽煙、咖啡因、辛辣食物和酒精，因為它們會讓口腔更乾燥

10、使用潤唇膏塗抹乾燥乾裂的嘴唇

11、刷或刮舌頭以去除苔屑

12、至少每3個月進行一次牙科檢查，並進行專業潔牙以及全口塗氟

13、配戴活動假牙若感覺鬆或不穩，建議可用假齒黏着劑改善



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